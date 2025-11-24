Freiburg. (PM EHC) Einvernehmliche VertragsauflÃ¶sung beim EHC Freiburg.

Der EHC Freiburg gibt bekannt, dass StÃ¼rmer Sebastian Streu den Verein mit sofortiger Wirkung verlÃ¤sst. In einvernehmlichen GesprÃ¤chen haben sich die VereinsfÃ¼hrung und der Angreifer auf eine vorzeitige VertragsauflÃ¶sung verstÃ¤ndigt. Der 25-jÃ¤hrige Angreifer trug seit der Saison 2024/25 das Trikot der WÃ¶lfe und absolvierte dabei 72 EinsÃ¤tze, in denen er 27 Punkte erzielen konnte.

â€žSebastian hat sich bei uns sowohl auf sportlicher als auch persÃ¶nlicher Ebene jederzeit professionell und vorbildlich gezeigt. Wir mÃ¶chten ihm ausdrÃ¼cklich fÃ¼r sein Einsatz und seine Leistungen im Trikot der WÃ¶lfe dankenâ€œ, erklÃ¤rt Sportdirektor Peter Salmik.

Der gesamte EHC Freiburg bedankt sich bei Sebastian Streu fÃ¼r sein Engagement im Verein und wÃ¼nscht ihm fÃ¼r seine private als auch sportliche Zukunft alles erdenklich Beste.

