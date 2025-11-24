Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos â€“ DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos â€“ DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
EHC Freiburg

Einvernehmliche VertragsauflÃ¶sung beim EHC Freiburg

24. November 20251 Mins read178
Sebastian Streu vom EHC Freiburg und Daniel Bruch von den Krefeld Pinguinen im Zweikampf - Â© Jan-Philipp Burmann / City-Press
Freiburg. (PM EHC) Einvernehmliche VertragsauflÃ¶sung beim EHC Freiburg.

Der EHC Freiburg gibt bekannt, dass StÃ¼rmer Sebastian Streu den Verein mit sofortiger Wirkung verlÃ¤sst. In einvernehmlichen GesprÃ¤chen haben sich die VereinsfÃ¼hrung und der Angreifer auf eine vorzeitige VertragsauflÃ¶sung verstÃ¤ndigt. Der 25-jÃ¤hrige Angreifer trug seit der Saison 2024/25 das Trikot der WÃ¶lfe und absolvierte dabei 72 EinsÃ¤tze, in denen er 27 Punkte erzielen konnte.

â€žSebastian hat sich bei uns sowohl auf sportlicher als auch persÃ¶nlicher Ebene jederzeit professionell und vorbildlich gezeigt. Wir mÃ¶chten ihm ausdrÃ¼cklich fÃ¼r sein Einsatz und seine Leistungen im Trikot der WÃ¶lfe dankenâ€œ, erklÃ¤rt Sportdirektor Peter Salmik.

Der gesamte EHC Freiburg bedankt sich bei Sebastian Streu fÃ¼r sein Engagement im Verein und wÃ¼nscht ihm fÃ¼r seine private als auch sportliche Zukunft alles erdenklich Beste.

506
Kann Frankfurts neuer Headcoach Tom Pokel die LÃ¶wen zurÃ¼ck in die Erfolgsspur bringen?

