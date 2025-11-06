Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos â€“ DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos â€“ DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
ESC Kempten

Einladung zur Geburtstagsfeier: Landsberg feiert zum Spiel gegen die Sharks ein rundes JubilÃ¤um

Kempten. (PM ESC) Landsberg gegen Kempten, Lechstadt gegen Illerstadt, so lautet die Partie am Freitagabend um 20.Â°Â° im Hungerbachdom in Landsberg.

Die beiden StÃ¤dte verbindet viel wenn es ums Eishockey geht. Beide haben eine Ã¤hnlich lange Vergangenheit, beide haben zu ihrer besten Zeit in der zweiten Liga gespielt, beide mussten aber auch RÃ¼ckschlÃ¤ge und VereinsneugrÃ¼ndungen Ã¼berstehen. Aber das Interesse am schnellsten Mannschaftssport der Welt ist auf beiden Seiten ungebrochen groÃŸ, mit sehr gutem Zuschauerzuspruch gehÃ¶ren sie zu den 5 Besten der Bayernliga. Und zu guter Letzt sind da noch Namen wie Sven Curmann, Florian Stauder, Maxi Herrmann, Lars GrÃ¶zinger oder Linus Voit, um nur einige zu nennen. Alle liefen in ihrer Karriere schon fÃ¼r beide Vereine auf und stehen sich am Freitag erneut gegenÃ¼ber.

70 Jahre Eishockey in Landsberg, so lautet das Motto zum Spiel. Die Riverkings haben ein buntes Rahmenprogramm auf die Beine gestellt. Schon zur Wochenmitte waren weit Ã¼ber 1000 Tickets im Vorverkauf vergriffen, man erhofft sich deutlich Ã¼ber 2000 GÃ¤ste, die dem JubilÃ¤umsspiel einen wÃ¼rdigen Rahmen geben sollen. TraditionsgemÃ¤ÃŸ wird sich auch aus Kempten eine groÃŸe AnhÃ¤ngerschaft auf den Weg an den Lech machen, so dass mit einer tollen Stimmung zu rechnen ist.

Am Sonntag um 17.30 erwartet man dann den ESC Geretsried in der heimischen Dewart Arena. Die River Rats sind immer ein unangenehmer Gegner gewesen, sie kommen vor allem Ã¼ber Kampf und Einsatz. Ãœber den Sommer hat man sich gezielt verstÃ¤rkt, Toptransfer dabei sicher Korbinian Sertl, der nach vielen Jahren im PeiÃŸenberger Tor den Verein gewechselt hat. Nicht selten waren die Spiele gegen die Miners ein Privatduell von Sertl gegen Kempten. Trotzdem ist man an der Isar nicht mit dem Saisonstart zufrieden. Aus bis jetzt sechs Spielen konnte man erst fÃ¼nf Punkte holen und wird dementsprechend motiviert in Kempten auftreten.

Pascal Dopatka war diese Woche wieder im Training, bis zum Freitagsspiel wird sich entscheiden ob er wieder im Team steht. FÃ¼r die Sharks geht es darum weiter an ihrem eigenen Spiel festzuhalten, sich nicht aus dem Konzept bringen zu lassen und mÃ¶glichst viele Punkte zu sammeln.

