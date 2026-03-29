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Einige Abgänge bei den Wild Lions

29. März 20262 Mins read50
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Amberg. (PM Wild Lions) Am Bayernliga-Kader des ERSC Amberg für die kommende Saison basteln Coach Christian Zessack und Chris Spanger schon seit einiger Zeit.

Neben den Vertragsverlängerungen von Lukas Salinger, Brandon Walkom und David Kubik meldet der Sportliche Leiter nun auch mehrere Abgänge.
Allen voran Angreifer Marco Pronath, der 2021 zum ERSC stieß und in 158 Plichtspielen 183 Punkte erzielte. In der abgelaufenen Saison waren es noch 21 Punkte in 29 Begegnungen für den 32-jährigen: „Wir haben es uns nicht einfach gemacht und schweren Herzens dazu entschieden, den Vertrag von Marco nicht zu verlängern. Wir bedanken uns für seinen Einsatz und wünschen ihm privat das Allerbeste“, erklärt Chris Spanger.

Weniger überraschend ist der Abgang von Martin Heinisch und David Michel. Hier sei von Anfang an klar gewesen, dass beide nur für die Abstiegsrunde verpflichtet wurden. Mit zusammen zehn Scorerpunkten hat das Duo die Erwartungen voll erfüllt und entscheidend zum Klassenerhalt beigetragen, „dafür nochmals besten Dank an Martin und David“, so Spanger.

Auch auf den Torhüterpositionen wird es Veränderungen geben: „Lucas DiBerardo zieht aus privaten Gründen wieder weg aus Bayern und kann leider nicht mehr für uns auflaufen“, gibt Spanger bekannt. Der 31-jährige Goalie war in den letzten beiden Jahren in 56 Partien dabei, hatte leider auch oft Pech mit Verletzungsproblemen. Eigengewächs Florian Hüttner hat sich dafür entschieden, nicht weiter im Bayernligakader zu stehen. In seinem letzten Spiel wurde er noch zum „Man of the Match“ gekürt.

Auch bei Verteidiger Benjamin Frank stehen die Zeichen auf Abschied: „Benji sprang ab Dezember erneut ein, als unser Lazarett immer größer wurde. Aufgrund seiner Arbeitssituation scheint eine weitere Saison nicht mehr möglich“, befürchtet Chris Spanger und ergänzt mit einem Augenzwinkern, „wir lassen mal offen, was im Dezember passiert“. Frank erwies sich als starker Rückhalt und glänzte auch oft mit spektakulären Checks. Der 39-jährige kam in 27 Begegnungen auf elf Punkte (58 Strafminuten).

Keine neuen Vertragsangebote erhielten die Spieler Kilian Mühlpointner und Jurij Gauerhof. Mühlpointner hatte wegen einer schweren Verletzung längere Zeit pausieren müssen. „Wir wünschen allen Akteuren für die Zukunft viel Glück, sportlich wie privat“, so Spanger. Der Sportliche Leiter verwies darauf, dass aktuell weitere Gespräche am laufen seien.

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