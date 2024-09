Einheimischer FÃ¼hrungsspieler bleibt dem MEK erhalten â€“ Simon Klopstock verstÃ¤rkt das Luchsrudel zum Jahreswechsel

München. (PM MEK) Der Münchner EK kann, wenn auch erneut in reduzierter Kapazität, weiter auf sein Münchner Kindl für die wichtigen Momente bauen. Simon...

Simon Klopstock ist weiter Bestandteil des Luchsrudels und wird ab Januar 2025 in den Spielbetrieb der Landeshauptstädter einsteigen.

Seit er im Januar 2020 erstmals für den Münchner Eishockeyklub auf Puckjagd gegangen ist, kann man sich bei Simon auf eines verlassen: Braucht seine Mannschaft ein wichtiges Tor, setzt der gebürtige Münchner Himmel und Erde in Bewegung, um den Puck über die Torlinie zu bringen. Schon in seiner ersten, von Verletzungen geprägten Saison im Münchner Westen gab Simon mit sechs Punkten in drei Spielen eine erste Vorschau auf sein Können. Nach der coronabedingten, einjährigen Pause des Amateursports konnte der athletische Angreifer in der Spielzeit 2021/22 seine Ausbeute nicht nur verbessern, sondern wurde zum sportlichen Leader des Luchsrudels. Simon war Top-Torjäger, Top-Assistent und Top-Scorer in Personalunion und konnte bei vier der sechs Münchner Saisonsiege das Game-Winning-Goal erzielen. Im darauffolgenden Winter bildete er mit Yehor Vinnytskyi ein kongeniales Offensivduo, überließ das Tore schießen jedoch mehr und mehr seinem ukrainischen Sturmpartner. Fast noch wichtiger als sein Scoring ist jedoch seine vorbildliche Einstellung. Simon geht in jedem Spiel als kämpferischer, niemals aufgebender Leader voran und gibt kein einziges Spiel vor dem Ertönen der Schlusssirene verloren. Auch in der Kabine erfüllt er seine Rolle als Führungsspieler in außergewöhnlichem Maße.

Auch in der vergangenen Spielzeit konnte Simon zum mannschaftlichen Erfolg beitragen, allerdings in neuer Rolle. Da er aufgrund seines extrem zeitintensiven Wahlkampfes für die Europawahl nicht im selben Maße wie in den vorherigen Jahren am Trainings- und Spielbetrieb teilnehmen konnte, war sein Platz in den Top-Blöcken des Luchsrudels nicht mehr gesetzt. Hier zeigte sich jedoch einmal mehr Simons Sportsgeist und sein mannschaftsdienliches Handeln. Er akzeptierte seine kleinere Rolle und nahm ohne Murren auch Plätze in den hinteren zwei Reihen ein. In seinen acht Einsätzen erzielte Simon drei Tore und konnte fünf weitere Treffer vorbereiten.

Auch in reduzierter Rolle zeigte sich im vergangenen Winter erneut, was langjährige Fans des MEK schon seit längerer Zeit wissen. Steht der punktstärkste MEK-Spieler des Jahrzehnts im Lineup, steigen die Chancen auf einen erfolgreichen Abend signifikant an. Aus diesem Grund wird das Münchner Kindl seine Mannschaft im kommenden Winter weiterhin verstärken, wenn auch wieder in zeitlich begrenztem Ausmaß. Aufgrund eines Auslandsaufenthalts wird der frühere Assistenzkapitän erst im neuen Kalenderjahr in den regelmäßigen Trainings- und Spielbetrieb des Münchner EK einsteigen. Wir sind sehr froh, dass du uns weiter die Treue hältst, Kloppo, und freuen uns schon, dich nach dem Jahreswechsel wieder auf dem Eis zu sehen!