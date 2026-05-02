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Ratinger Ice AliensTransfer-News

Eingespieltes Duo verteidigt weiter für die Ice Aliens! Vier weitere Abgänge

2. Mai 20261 Mins read14
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Stephan Kreuzmann (links) und Frank Gentges - © Ice Aliens Media/PR Archiv
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Ratingen. (PM Ice Aliens) Mit dem 26-jährigen Mathias Onckels und dem 41-jährigen Stephan Kreuzmann bleiben zwei weitere Stützen in der Defensive den Ice Aliens erhalten.

In der vergangenen Saison erzielte Mathias Onckels in 21 Spielen 7 Tore und gab 9 Vorlagen. Stephan Kreuzmann erzielte in 28 Partien ein Tor und 16 Vorlagen. Mathias wird in seine vierte Saison am Sandbach gehen, Stephan ist mit einer Unterbrechung dann im fünften Jahr bei den Ice Aliens. Kontinuität auf den wichtigen Positionen gibt Planungssicherheit für die Ice Aliens, die weiter fleißig am Kader für die kommende Saison basteln, um wieder eine konkurrenzfähige Mannschaft auf das Eis schicken zu können.

Cheftrainer und Sportmanager Frank Gentges weiß die Qualität der beiden zu schätzen: „Mathias und Stephan spielen bei uns seit längerer Zeit als Verteidiger-Paar zusammen und harmonieren sehr gut miteinander. Beide sind unterschiedliche Spielertypen, ergänzen sich aber bestens und haben eine sehr geringe Fehlerquote in der Defensive. Auch in Unter- und Überzahl sind beide gesetzt und in den Top-Spielen sind beide in der Lage, hohe Eiszeiten zu gehen.“

Die Ratinger Ice Aliens vermelden ebenso vier Abgänge und bedanken sich bei den Spielern Philipp Seckel, Vikke Terho, Ville Saloranta und Sebastian Brockelt für ihr Engagement in der letzten Saison und wünschen ihnen alles Gute für ihre Zukunft.

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