„Einfach der passende Ort fÃ¼r meine Familie und mich“ – ERC Ingolstadt verlÃ¤ngert mit seinem Topscorer

Ingolstadt. (PM ERC) Der ERC Ingolstadt bindet einen weiteren Leistungsträger an sich.

Den Vertrag mit Wayne Simpson konnte der Club aus der PENNY DEL (Deutsche Eishockey Liga) um ein weiteres Jahr verlängern. Das hat der Rechtsschütze soeben im Rahmen des Fanstammtisches bekanntgegeben. Obwohl der Stürmer verletzungsbedingt seit über einem Monat kein Spiel bestritten hat, ist er nach wie vor bester Scorer der Oberbayern.

Im bisherigen Saisonverlauf verbuchte der Flügelstürmer 33 Punkte (sechs Tore, 27 Vorlagen) in 34 Einsätzen und war bis zu seiner Verletzung, die er im Auswärtsspiel in Bietigheim am 4. Januar erlitten hatte, der beste Vorlagengeber der Liga.

„Dass Wayne über enorme Qualitäten verfügt, hat er insbesondere in den Wochen vor seiner Verletzungspause eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Auch unter größter Bedrängnis behält er stets die Ruhe an der Scheibe, hat immer ein Auge für seine Mitspieler und ist ein ständiger Gefahrenherd für das gegnerische Tor“, hebt ERC-Sportdirektor Tim Regan hervor.

Nachdem der 33-Jährige im Sommer 2019 nach Ingolstadt gewechselt war, gehörte der US-Amerikaner in jeder Saison nicht nur zu den Top-Stürmern der Blau-Weißen, sondern ist seither ligaweit einer der produktivsten Offensivkräfte. Seine 175 Scorerpunkte (65 Tore, 120 Vorlagen) in bisher 176 DEL-Partien entsprechen einem Punkteschnitt von nahezu einem Zähler pro Spiel. Gleich in seiner Debütsaison sicherte er sich den Titel als Topscorer in der deutschen Eliteliga.

„Seine eindrucksvollen Zahlen unterstreichen, dass ‚Simmer‘ ein Unterschiedsspieler ist, und diese Rolle soll er auch in Zukunft bei uns ausfüllen. Zumal er auch charakterlich hervorragend zu uns passt und ein hohes Ansehen in der Mannschaft genießt“, erklärt Regan.

„Ingolstadt ist einfach der passende Ort für meine Familie und mich. Wir fühlen uns hier sehr wohl und haben die Stadt und die Gemeinschaft in den vergangenen vier Jahren zu unserer zweiten Heimat gemacht. Die Änderungen, welche die neuen sportlich Verantwortlichen angestoßen hatten, haben sich bezahlt gemacht. Es herrschen sehr gute Voraussetzungen, um auch in Zukunft erfolgreiches Eishockey spielen zu können“, begründet der Stürmer seine Vertragsverlängerung.

