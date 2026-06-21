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Einer verlängert, zwei gehen beim ERSC

21. Juni 20261 Mins read58
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Hat sich für die kommende Spielzeit einiges Vorgenommen: Center Daniel Rolsing stürmt weiter für die Amberger Wild Lions. - © ERSC Amberg
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Amberg. (PM ERSC) Beim ERSC Amberg sind die Personalplanungen für die kommende Saison in der Eishockey-Bayernliga in vollem Gange.

Aktuell vermelden die Wild Lions die Vertragsverlängerung mit Stürmer Daniel Rolsing, allerdings auch die Abgänge von Christoph Eckl und Nico Troglauer.

Der 22-jährige Rolsing, geboren in Zwiesel, kam vor der letzten Spielzeit vom Ligakonkurrenten aus Dingolfing nach Amberg. Als Center überzeugte er kämpferisch und scheute keinen Zweikampf – was sich auch etwas auf die Strafzeiten-Statistik auswirkte. Zudem genoss er die volle Akzeptanz im Team. Leider musste auch er verletzungsbedingt einige Zeit pausieren, verpasste dadurch mehr als die Hälfte der Pflichtspiele. Zum Saisonfinale mit dem Klassenerhalt war er aber wieder dabei. Beim Trainer der Wild Lions geniest Rolsing hohes Ansehen: „Daniel ist ein guter Junge, hat vor allem in Deggendorf und Regensburg eine gute Ausbildung genossen. Er ist sehr entwicklungsfähig, hat schon im letzten Jahr einen Schritt vorwärts gemacht. Auffällig ist sein Wille, an sich zu arbeiten. Ich bin sicher, dass er noch weiter zulegt. Für die Mannschaft kann er sehr wichtig werden, weil er immer 100% gibt und das Herz am rechten Fleck hat“, beschreibt Christian Zessack den jungen Angreifer. Der gibt das Lob zurück und nennt höhere Saisonziele: „Ich habe mich weiterhin für Amberg entschieden, weil ich mich einerseits hier sehr wohlfühle und zum anderen passt das Umfeld perfekt für mich. Ich sehe die Möglichkeit, mich sportlich und persönlich weiterzuentwickeln und will mit den Jungs die Playoffs erreichen“, zeigt sich Daniel Rolsing zuversichtlich. Der Center wird weiter die Rückennummer 53 tragen.

Nicht mehr im Löwen-Kader ist Verteidiger Christoph Eckl, der während einer schwierigen Phase des ERSC aus Pfaffenhofen nach Amberg wechselte. Am Ende konnte auch er viel zum Klassenerhalt der Wild Lions beitragen. Ebenso verlässt das Amberger Eigengewächs Nico Troglauer den ERSC: „Nico hat sich entschieden, für mehr Spielpraxis eine Liga nach unten zu gehen. Wir wünschen ihm dafür nur das Beste und Nico ist jederzeit wieder im Amberger Team willkommen“, erklärt der Sportliche Leiter der Wild Lions, Chris Spanger.

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