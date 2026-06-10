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„Einer unserer konstantesten und verlässlichsten Spieler“ – Peter Abbandonato bleibt ein Panther

10. Juni 20261 Mins read83
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Peter Abbandonato vom ERC Ingolstadt - © Bruno Dietrich / City-Press
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Ingolstadt. (PM ERC) Der ERC Ingolstadt aus der Deutschen Eishockey Liga (PENNY DEL) hat die letzte noch offene Personalie aus der vergangenen Saison geklärt.

Peter Abbandonato wird auch weiterhin für die Panther auflaufen. Nachdem der Kanadier in seiner Debütsaison für die Oberbayern 42 Scorerpunkte in 57 DEL-Partien erzielte, unterschrieb er nun einen neuen Zweijahresvertrag.

In den Playoffs war der 28-Jährige einer der stärksten Ingolstädter und belegte mit sieben Zählern (zwei Tore, fünf Vorlagen) hinter Riley Barber Rang zwei in der teaminternen Topscorer-Wertung. Über die gesamte Saison hinweg war der 28-Jährige unter den besten fünf Punktesammlern der Panther.

In der Champions Hockey League (CHL) kam der Linksschütze in neun Einsätzen auf sieben Scorerpunkte.

„Peter war in der vergangenen Saison einer unserer konstantesten und verlässlichsten Spieler. Er ist offensiv nicht nur flexibel einsetzbar, sondern legt auch großen Wert auf ein konsequentes Defensivspiel. Er ist sich für keine Aufgabe zu schade. Wir freuen uns, dass er auch weiterhin für den ERC Ingolstadt auflaufen wird“, sagt Sportdirektor Tim Regan über den Stürmer, der im vergangenen Sommer aus Finnland an die Donau gewechselt war.

Abbandonato selbst sagt zu seiner Verlängerung bei den Blau-Weißen: „Ich freue mich sehr, auch weiterhin für den ERC aufzulaufen. Ich liebe das Team und die Fans. Wir haben einen hervorragenden Coaching-Staff sowie eine schlagkräftige Mannschaft, die heiß darauf ist, erfolgreiches Eishockey zu spielen. Die ganze Organisation ist erstklassig geführt, ich fühle mich sehr wohl in der Stadt. Gemeinsam mit den Fans wollen wir in der kommenden Saison wieder angreifen.“

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