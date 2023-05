Ratingen. (PM Ice Aliens) Einer der Top-Spieler bleibt auch in der kommenden Saison bei den Ice Aliens Malte Hodi kam zur Saison 2021/ 2022...

Ratingen. (PM Ice Aliens) Einer der Top-Spieler bleibt auch in der kommenden Saison bei den Ice Aliens

Malte Hodi kam zur Saison 2021/ 2022 vom Oberligisten Herne nach Ratingen. Dort entwickelte er sich binnen kürzester Zeit zu einem Leistungsträger, der sich mit seiner sportlichen, kräftigen Statur durchzusetzen weiß. Die Nummer 6 der Ice Aliens mutierte mit seinen Leistungen über zwei Saisons zum Publikumsliebling und ist eine verlässliche Größe im Kader von Chef Coach Frank Gentges:

„Malte gehörte in der letzten Saison zweifelsfrei zu den Top-3-Spielern unserer Mannschaft und ich behaupte, dass er auch der Top-Torjäger der Liga sein könnte. Kein Spieler in unserer Mannschaft erspielt sich offensiv so viele Chancen und keiner blockt defensiv so viele Schüsse wie Malte. Die Kombination in beide Richtungen top zu sein, weisen nur ganz wenig Spieler auf. Auch in den Über- und Unterzahl Teams war Malte allererste Wahl.

Tore schießen ist eine Kunst und wenn er seine leider angeeigneten Automatismen im Kopf ändern kann, wird er mit Sicherheit im Schnitt für mindestens ein Tor pro Spiel in der Lage sein. Selbstverständlich ist Malte insbesondere auch wegen seines noch jungen Alters ein Kandidat für die Oberliga, aber sein beruflicher Focus liegt nicht beim Eishockey.“

Kontinuität ist eine Größe, um die die Ice Aliens schon immer bemüht waren. Mit Maltes Vertragsverlängerung stellen sie dies ein weiteres Mal unter Beweis.

