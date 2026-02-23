Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Einer der besten Verteidiger in der DEL trägt auch in Zukunft den Ice Tiger auf dem Trikot

23. Februar 20261 Mins read65
Nürnbergs #47 Owen Headrick jubelt - © ISPFD
Nürnberg. (PM Ice Tigers) Den Nürnberg Ice Tigers ist es gelungen, einen der besten Verteidiger der PENNY DEL weiter an sich zu binden.

Owen Headrick hat seinen Vertrag in Nürnberg vorzeitig um ein Jahr bis zum Ende der Saison 2026/27 verlängert. Die neue Vereinbarung mit dem 28-jährigen Kanadier beinhaltet zudem die Option auf eine weitere Spielzeit.

Owen Headrick wechselte zur vergangenen Saison zu den Nürnberg Ice Tigers und hat bislang 19 Tore und 60 Assists in 104 DEL-Spielen gesammelt. Mit zwölf Toren und 20 Vorlagen belegt er in der laufenden Spielzeit den fünften Rang unter den Verteidigern. Seine Zweikampfquote von 62,3 Prozent ist der beste Wert aller DEL-Spieler mit mindestens 25 absolvierten Spielen. Im Nürnberger Team kann er mit 85,8 Prozent die beste Passquote aufweisen.

„Mit Owen Headrick können wir einen unserer wichtigsten Spieler für die kommende Saison halten. Seit er in Nürnberg ist, hat er eine extrem wichtige Rolle in unserer Mannschaft übernommen und spielt in jeder Situation für uns. Sein Enthusiasmus für Eishockey ist ansteckend und belebt unsere komplette Mannschaft“, sagt Ice Tigers-Sportdirektor Stefan Ustorf.

Owen Headrick: „Ich freue mich unheimlich darüber, nach Nürnberg zurückzukehren. Die Stadt fühlt sich für mich wie ein zweites Zuhause an, ganz besonders, weil mein Sohn hier geboren wurde. Ich glaube, dass das Team sich in die richtige Richtung entwickelt und alles hat, was nötig ist, um den nächsten Schritt zu gehen. Ich freue mich darauf, in Nürnberg bei den aus meiner Sicht besten Fans der DEL zu bleiben.“

