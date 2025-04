Einer der begehrtesten U23-Spieler wechselt nach NÃ¼rnberg

Nürnberg. (PM Ice Tigers) Den Nürnberg Ice Tigers ist es gelungen, einen der begehrtesten U23-Spieler zu verpflichten.

Jakob Weber wechselt vom EHC Red Bull München nach Nürnberg. Der 21-jährige Verteidiger erhält bei den Ice Tigers einen Vertrag für die kommende PENNY DEL-Saison 2025/26.

Trotz seines jungen Alters kann der in Karaganda geborene Rechtsschütze bereits auf 90 Spiele für die Red Bulls mit drei Toren und sechs Assists zurückblicken. In der Hauptrunde der Saison 2024/25 gewann er 53,1 Prozent seiner Zweikämpfe und hatte mit durchschnittlich 11:51 Minuten die drittmeiste Eiszeit aller U23-Verteidiger der DEL.

Im Februar dieses Jahres durfte Jakob Weber als Teil des DEB-Perspektivkaders erste Erfahrungen in der deutschen Nationalmannschaft sammeln. In der Saison 2023/24 nahm er an der U20-Weltmeisterschaft teil und sammelte drei Vorlagen in fünf Spielen.

„Jakob Weber ist ein sehr talentierter U23-Verteidiger, der in der Lage ist, sofort in unsere Top-6 zu rutschen. Er befindet sich erst am Anfang seiner Entwicklung und wir sind der Meinung, dass er in Nürnberg am richtigen Platz ist, um den nächsten Schritt zu machen“, sagt Ice Tigers-Sportdirektor Stefan Ustorf.

