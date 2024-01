Eine Woche voller Emotionen fÃ¼r den EHC Olten

Olten. (PM EHCO) Der EHC Olten steht vor einer aufregenden und spektakulären Woche mit dem 90. Geburtstag des Clubs und dem Cupfinal als Highlights....

Die Formkurve des EHC Olten zeigt derzeit in die gewünschte Richtung. Das Team von Headcoach Gary Sheehan hat die letzten drei Spiele allesamt gewonnen. Der EHCO befindet sich mit den GCK Lions im Kampf um Rang 3 in der Tabelle, die beiden möglichen Playoff-Gegner im Viertelfinal heissen HC Thurgau und HC Sierre.

Gegen genau diese beiden Teams spielt der EHC Olten zum Abschluss der Qualifikation in dieser Woche. Am Dienstag steht quasi als Vorspeise vor einem hochemotionalen Wochenende das Auswärtsspiel beim HC Thurgau auf dem Programm.

Am Freitag trifft der EHC Olten dann im Kleinholz auf den HC Sierre. Dieses Spiel bildet den Rahmen für die grosse 90. Geburtstagsfeier des EHCO. Auf die Fans warten emotionale Wiedersehen und einige Überraschungen im Stadion Kleinholz. Das Spiel wird der EHCO deshalb in speziellen Retro-Trikots bestreiten.

Die feierliche Zeremonie zum 90. Geburtstag wird ab 19:30 Uhr auf dem Eis stattfinden. Wir bitten daher alle Zuschauenden, sich rechtzeitig auf ihren Plätzen einzufinden. Vor und während des gesamten Matchs kann man sich beim Bier-Corner neben den Rollstuhlplätzen im Südwesten des Stadions mit speziellen Fanartikeln zum 90. EHCO-Geburtstag eindecken. Und nach dem Spiel steigt in der Feldschlösschen Lodge die grosse Jubiläums-Party.

Passend zum Anlass wäre es toll, wenn möglichst viele Fans in ihren schönsten EHCO-Retro-Trikots oder Schals an den Match kommen würden. Wir freuen uns riesig darauf, den 90. Geburtstag unseres EHC Olten vor einer würdigen Kulisse zu feiern. Tickets für das Spiel gibt es wie immer online.

Als absolutes Highlight dieser Woche steht am Sonntag dann der Cupfinal in Luzern auf dem Programm. Der EHC Olten trifft bekanntlich am 4. Februar 2024 auf den EHC Basel. Die Sitzplätze sind bereits ausverkauft, Stehplätze sind aber noch in genügender Menge vorhanden. Tickets kann man bei der SIHF unter diesem Link kaufen.

Wir empfehlen unseren Fans die Anreise mit dem Fancar. Anmelden für die Fahrt kann man sich auf der Website unseres Reisepartners Born Reisen.

Der EHC Olten freut sich riesig auf den Cupfinal in Luzern und auf die zahlreiche und lautstarke Unterstützung unserer Fans – HOPP OUTE!