Eine weitere wichtige VertragsverlÃ¤ngerung im Kader des EHC Freiburg

Freiburg. (PM EHCF) Die Verantwortlichen des EHC Freiburg freuen sich bekanntzugeben, dass Nikolas Linsenmaier seinen Vertrag bei den Wölfen verlängert hat.

Der 31-jährige Stürmer wird somit auch in der kommenden Saison das Trikot seines Heimatvereins tragen.

Linsenmaier, der aus dem eigenen Nachwuchs stammt und bereits über 700 Spiele für den EHC Freiburg absolviert hat, bleibt damit eine zentrale Figur im Kader der Wölfe. Der Stürmer mit der Rückennummer 9 ist nicht nur eine absolute Identifikationsfigur im Breisgau, sondern führt mit 743 Punkten auch die ewige Scorerliste des EHC Freiburg als Topscorer an.

In der abgelaufenen Spielzeit war „Niko“ mit 47 Scorerpunkten hinter Eero Elo der zweitbeste Angreifer im Wölfe-Kader und noch dazu der achtbeste deutsche Punktesammler in der gesamten Liga.

Sportdirektor Peter Salmik: „Niko hat in der vergangenen Saison eindrucksvoll unter Beweis gestellt, dass er zu den herausragenden Spielern der gesamten DEL2 zählen kann. Es steht außer Frage, dass jeder Club in dieser Liga einen Spieler wie ihn mit offenen Armen empfangen würde. Wir sind stolz, Niko weiterhin in unseren Farben zu sehen, und freuen uns sehr darauf, den gemeinsamen Weg fortzusetzen.“

Nikolas Linsenmaier ergänzt: „Freiburg ist mein Zuhause. Ich bin stolz, weiterhin Teil dieses Teams zu sein und gemeinsam mit den Jungs auf dem Eis alles für den Erfolg des EHC zu geben. Ich spüre das Vertrauen des Vereins und der Fans – das bedeutet mir viel.“

Der Kader des EHC Freiburg für die DEL2-Saison 2025/26 (Stand: 06.05.2025)

Torhüter: Patrik Cerveny, Fabian Hegmann

Abwehr: Niclas Hempel, Petr Heider, Maximilian Leitner, Sameli Ventelä, David Trinkberger (Krefeld Pinguine)

Sturm: Christian Billich, Eero Elo, Shawn O’Donnell, Tomas Schwamberger, Sebastian Streu, Nikolas Linsenmaier

