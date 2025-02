Eine weitere vorzeitige VertragsverlÃ¤ngerung beim EHC Freiburg

Freiburg. (PM EHCF) Mit dem 25-jährigen Sebastian Streu können die Wölfe-Verantwortlichen ein weiteres wichtiges Puzzleteil für den Kader der kommenden Saison präsentieren.

Vergangenes Jahr von den Starbulls Rosenheim in den Breisgau gekommen, entwickelte sich der Angreifer schnell zu einer festen Konstante im Wölfe-Kader. Der zweifache deutsche Meister kann in der laufenden Saison bereits 22 Scorerpunkte verzeichnen und ist damit nur noch ein Punkt von seiner Karrierebestmarke aus der abgelaufenen Saison entfernt. Streu ist zudem als „Dauerbrenner“ einer von drei Spielern, die in dieser Spielzeit bisher jede einzelne Partie für die Wölfe absolviert haben.

Sportdirektor Peter Salmik: „Sebastian hat sich vom ersten Moment an nahtlos in unsere Mannschaft eingefügt. Als vielseitig einsetzbarer Stürmer hat er uns über die gesamte Saison hinweg mit seiner Leistung überzeugt. Wir freuen uns sehr auf die gemeinsame Zusammenarbeit auch in der kommenden Spielzeit.“

Sebastian Streu erklärt: „Ich freue mich sehr auf eine erfolgreiche gemeinsame Zukunft mit den Wölfen. Meine Familie und ich fühlen uns hier bereits jetzt unheimlich heimisch, sodass die Entscheidung, auch in der kommenden Saison für den EHC aufzulaufen, für uns eine klare und einfache war.“

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

Eishockey-Magazin TV