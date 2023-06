Eine weitere Vertragsverlängerung im Kader der Wölfe

Freiburg. (PM EHCF) Mit dem 23-jährigen Sebastian Hon können die Verantwortlichen des EHC Freiburg eine weiter wichtige Vertragsverlängerung für die DEL2-Saison 2023/24 präsentieren. Aus...

Freiburg. (PM EHCF) Mit dem 23-jährigen Sebastian Hon können die Verantwortlichen des EHC Freiburg eine weiter wichtige Vertragsverlängerung für die DEL2-Saison 2023/24 präsentieren.

Aus dem Nachwuchs der Adler Mannheim machte der junge Angreifer in Heilbronn und Ravensburg seine ersten Erfahrungen im Seniorenbereich. Nach einer Spielzeit bei Leipzig in der Oberliga kam der Rechtsschütze vergangenes Jahr in den Breisgau und fügte sich hier perfekt in die Mannschaft ein. Mit 12 Scorerpunkten spielte Hon seine beste DEL2-Saison und wird nun auch in der kommenden Spielzeit das Trikot des EHC Freiburg tragen.

Sportdirektor Peter Salmik: „Sebastian ist ein Spieler, der viele Abschlüsse sucht, aggressiv spielt und damit ein ständiger Unruheherd auf dem Eis ist. Wir sehen seine Entwicklung sehr positiv und freuen uns daher sehr in ein weiteres Jahr bei uns in Freiburg zu haben.“

Sebastian Hon über seine Vertragsverlängerung: „Ich fühle mich bei den Wölfen unheimlich wohl, Freiburg ist zu meiner zweiten Heimat geworden. Ich bin zuversichtlich, dass wir uns in der kommenden Saison sportlich mit dem neuen Trainerteam und als Mannschaft noch weiter entwickeln werden und gemeinsam eine erfolgreiche Saison bestreiten. Selbstverständlich freue ich mich auch besonders auf unsere tollen Fans und die super Stimmung in der Echte Helden Arena.“

Der Kader des EHC Freiburg für die DEL2-Saison 2023/24

Cheftrainer: Timo Saarikoski (HC Kosice)

Co-Trainer: Sami Lehtinen (Skautafélag Akureyrar)

Torwarttrainer: Lukas Smolka

Tor: Patrik Cerveny, David Zabolotny (Comarch Cracovia), Luis Benzing.

Verteidigung: Calvin Pokorny, Alexander De Los Rios, Mick Hochreither, Marcus Gretz (Hammer Eisbären), Philipp Wachter (EC Bad Nauheim), Marvin Neher, Simon Danner, Niclas Hempel (Nachwuchs).

Sturm: Nikolas Linsenmaier, David Makuzki, Shawn O’Donnell, Parker Bowles (Sparta Sarpsborg), Ludwig Nirschl (Tölzer Löwen), Christian Billich, Dante Hahn (Rostock Piranhas), Lennart Otten, Konstantin Bongers, Sebastian Hon.

