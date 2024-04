Eine VertragsverlÃ¤ngerung und ein Abschied beim EV Landshut

Landshut.(PM EVL) Er hat mächtig Eindruck hinterlassen und will in der nächsten Saison noch eine Schippe drauflegen! Der Finne Jesse Koskenkorva hat nach seinem...

Landshut.(PM EVL) Er hat mächtig Eindruck hinterlassen und will in der nächsten Saison noch eine Schippe drauflegen!

Der Finne Jesse Koskenkorva hat nach seinem Wechsel zum EVL zu Beginn dieses Jahres auf Anhieb überzeugt und sich in der neuen Liga schnell zurechtgefunden. Dabei zeigte der gerade einmal 24-Jährige auf Anhieb über was für ein großes Potenzial er verfügt. Deshalb haben sich die Verantwortlichen dazu entschieden den Vertrag des Skandinaviers um ein Jahr bis zum Sommer 2025 zu verlängern.

Der 1,84 Meter große Linksschütze wechselte im Januar vom finnischen Topclub Kärpät an den Gutenbergweg. In den folgenden 24 Spielen erzielte er neun Treffer und lieferte fünf Assists. Es war bisher Koskenkorvas erfolgreichste Zeit in seiner Profi-Laufbahn. Und in der Spielzeit 2024/25 will er noch höher hinaus.

„Ich freue mich auf eine tolle Saison mit der Mannschaft und den Fans und hoffe, dass sie etwas länger dauert als die abgelaufene Spielzeit. Ich habe meine Zeit in Landshut sehr genossen und wollte unbedingt in diese wunderschöne Stadt und zu diesem tollen Team zurückkehren. Landshut ist der beste Ort, um mich als Spieler weiterzuentwickeln. Ich habe dort super Teamkameraden und hervorragende Trainer“, erklärt Koskenkorva.

„Jesse hat kaum Eingewöhnungszeit gebraucht und ist seiner Verantwortung vollauf gerecht geworden. Er hat sein Können von Beginn an unter Beweis gestellt. Wir sind fest davon überzeugt, dass er in der kommenden Saison die nächsten Schritte in seiner Entwicklung machen wird und wollen ihm dabei helfen, sein Potenzial weiter auszuschöpfen. Jesse hat großartige Anlagen und eine hervorragende Ausbildung genossen. Er arbeitet sehr hart und passt genau in unser System und die Spielphilosophie“, erklärt EVL-Trainer Heiko Vogler die Beweggründe für die Vertragsverlängerung.

Den EVL verlassen wird dagegen Angreifer Tyson McLellan. Der heute 28-Jährige wechselte vor zwei Jahren vom EHC Freiburg an die Isar und spielte sich auf Anhieb in die Herzen der Fans. In insgesamt 95 Begegnungen für die Rot-Weißen erzielte der wieselflinke US-Amerikaner 33 Tore und lieferte 63 Assists. Nun wird McLellan eine neue sportliche Herausforderung annehmen. Der EVL bedankt sich bei Tyson McLellan für seinen großen Einsatz in den letzten beiden Spielzeiten und wünscht ihm für seine sportliche und private Zukunft alles Gute.

Der Kader des EV Landshut für die DEL-Saison 2024/25 (Stand: 19. April 2024)

Tor: Jonas Langmann

Verteidigung: Wade Bergman, Tobias Echtler, John Rogl, Andreas Schwarz, Luca Zitterbart.

Sturm: Julian Kornelli, Jesse Koskenkorva, Jakob Mayenschein, Benjamin Zientek.