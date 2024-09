Eine Shootout-Niederlage im zweiten Test für die Rittner Buam SkyAlps

Kaltern. (PM Buam) Am Freitagabend trafen die Rittner Buam SkyAlps im Rahmen des zweiten Testspiels der Saisonvorbereitung auf ihr Farmteam, den SV Kaltern Rothoblaas....

Gegen die Hechte mussten sich die Blau-Roten auswärts mit 3:4 geschlagen geben, wieder endete die Partie im Penaltyschießen.

Der SV Kaltern zählt in der Italian Hockey League zu den heurigen Titelanwärtern, nachdem sie sich im Transfersommer stark verstärkt haben. So traten die Hechte auch auf, auch wenn sie im ersten Unterzahlspiel direkt schon in Rückstand gerieten. Eric Hjorth traf nach Vorlage von Kevin Fink (2.08). Für den schwedischen Verteidiger war es nach dem Doppelpack im ersten Test bereits der dritte Treffer in der Vorbereitung. Kaltern antwortete postwendend mit dem Ausgleich von Jonas Oberrauch (4.44), Adam Giacomuzzi brachte die Buam aber noch im ersten Drittel wieder in Führung (15.47). Wieder schaffte Kaltern aber das Comeback innerhalb von einer halben Minute durch Raphael Felderer (16.15) und im Schlussdrittel stellte Luca De Donà sogar auf 3:2 für die Gastgeber, dieses Mal im Powerplay (51.39). Simon Kostner sorgte in der Schlussphase zwar für den erneuten Ausgleich, im Penaltyschießen fixierte Oskari Siiti aber die Niederlage für die Rittner Buam SkyAlps.

Schon am Samstag geht es für die Rittner Buam SkyAlps wieder für ein Testspiel auf das Eis. Dann erstmals in der Ritten Arena, wo um 20 Uhr SG Cortina Hafro zu Gast ist. Vor dem Testspiel findet auf dem Arenagelände in Klobenstein außerdem der „Rittner Hockey Tog“ statt, bei welchem alle Mannschaften des Klubs vom Hochplateau vorgestellt werden.