Eine â€žPartyâ€œ mit ausgelassenem BÃ¼hnen-Programm und Live-Musik gibt es in diesem Jahr aus gegebenem Anlass nicht! DEG verabschiedet sich von ihren Fans am 16. MÃ¤rz im Stahlwerk

Düsseldorf. (PM DEG) Die Düsseldorfer EG blickt auf eine enttäuschende Saison und verpasste Playoffs 2023/24 zurück. Das Beste an dieser Spielzeit waren die Anhänger...

Düsseldorf. (PM DEG) Die Düsseldorfer EG blickt auf eine enttäuschende Saison und verpasste Playoffs 2023/24 zurück.

Das Beste an dieser Spielzeit waren die Anhänger der Rot-Gelben, die in so großer Zahl wie noch nie in den PSD BANK DOME geströmt sind und das Team in schwierigen Monaten dennoch unterstützt haben.

Dafür möchte sich die Mannschaft bedanken. Sie lädt die Fans deshalb zu einem gemütlichen get together ein. Im Stahlwerk an der Ronsdorfer Straße werden sich die Spieler unter die Besucher mischen, Autogramme geben, für Selfies bereitstehen und Fan-Fragen beantworten. Außerdem werden einige Game Worn-Trikots versteigert.

Eine „Party“ mit ausgelassenem Bühnen-Programm und Live-Musik gibt es in diesem Jahr aus gegebenem Anlass nicht. Für das leibliche Wohl wird gesorgt sein.

Für eine rauschende Party besteht kein Anlass, für ein herzliches Dankeschön allemal.

Die Rahmendaten:

Tag: Samstag, 16. März 2024

Zeit: 14.00 bis 18.00 Uhr (Team anwesend bis 17.00 Uhr)

Ort: Stahlwerk, Ronsdorder Straße 134, 40233 Düsseldorf

Eintritt: Frei

Weitere Infos folgen.

Hinweis: An diesem Tag werden keine sportlichen Weichenstellungen verkündet und keine Spieler verabschiedet, denn die Saison-Analyse ist zu diesem Zeitpunkt noch nicht abgeschlossen. Aber noch im März gibt es einen öffentlichen Talk mit Geschäftsführer Harald Wirtz und Sportdirektor Niki Mondt, bei dem Entscheidungen begründet und offene Fanfragen beantwortet werden.