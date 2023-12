Eine Neuverpflichtung und eine VertragsverlÃ¤ngerung: Allenspach kommt, Petrini bleibt bei den Tigers

Artikel anhören Langnau. (PM SCL) Die SCL Tigers verpflichten den 21-jährigen Stürmer Dario Allenspach vom EV Zug für die nächsten zwei Jahre bis 2026....

Langnau. (PM SCL) Die SCL Tigers verpflichten den 21-jährigen Stürmer Dario Allenspach vom EV Zug für die nächsten zwei Jahre bis 2026.

Ausserdem verlängern sie den auslaufenden Vertrag mit Stürmer Patrick Petrini um ein weiteres Jahr bis 2025.

Dario Allenspach (184 cm / 75 kg) wechselte 2018 in die Juniorenabteilung des EV Zug und startete seine Ausbildung in der damaligen Hockey Academy. Seit vier Jahren spielt der 21-jährige Stürmer in der ersten Mannschaft und hat für den EVZ bereits 165 Spiel in der National League absolviert. Ausserdem bestritt der Junioreninternationale zwei U20-Weltmeisterschaften. 2021 und 2022 war er in Edmonton (Kanada) Teil der Junioren-Nationalmannschaft und spielte dort mit einigen aktuellen und zukünftigen Tigers-Spielern (Guggenheim, Salzgeber, Meier, Zanetti, Fahrni) für die Schweiz. Allenspach wechselt nun für die nächsten zwei Jahre bis 2026 zu den SCL Tigers. „Dario Allenspach will in seiner Karriere und seiner persönlichen Entwicklung den nächsten Schritt machen und er sieht bei uns die besten Voraussetzungen dafür“, meint Pascal Müller, Leiter Sport der SCL Tigers.

Patrick Petrini bis 2025 bei den SCL Tigers

Patrick Petrini debütierte in der Saison 2020/21 in der National League und bestritt seither für die SCL Tigers insgesamt 113 Spiele. In der laufenden Meisterschaft kommt der 22-jährige Stürmer auf 4 Skorerpunkte (2 Tore, 2 Assists). Die SCL Tigers verlängern den auslaufenden Vertrag mit Petrini um ein weiteres Jahr bis 2025.

