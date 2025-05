„Eine herausragende PersÃ¶nlichkeit des deutschen Eishockeys“ – Die DEG dankt Alexander Barta! Sportmanager verlÃ¤sst den Club

Düsseldorf. (PM DEG) Alexander Barta wird zur kommenden Saison kein Sportmanager der Düsseldorfer EG mehr sein und auch keine andere Funktion im Club übernehmen.

Die DEG bedankt sich bei Barta, einem echten Leader und Kapitän, für seinen jahrelangen herausragenden Einsatz in verschiedenen Funktionen und sein großes rot-gelbes Herz!

Sein Anfang in Düsseldorf war zunächst nicht leicht. Der Stürmer kam im Sommer 2016 aus Ingolstadt an den Rhein, fand aber in seiner ersten Saison nicht recht zu seinem Spiel. Das änderte sich völlig ab 2017. Schnell wurde der gebürtige Berliner Co-Kapitän und einer der gefährlichsten Offensivspieler der DEG. Darüber hinaus übernahm er Verantwortung auf und abseits des Eises, war ab 2018 Mannschaftskapitän und wurde eine echte Identifikationsfigur der DEG. Von seinen insgesamt 1.010 DEL-Spielen machte der Rechtsschütze 367 für Düsseldorf, von seinen 605 Punkten 232 für die Rheinländer. 2023 beendete Barta seine aktive Karriere. Es folgte ein Jahr als Co-Trainer und eine weitere Saison als Sportmanager. Hier setzte er seine Erfahrung und sein Detailwissen ein, um alle Abläufe rund um das Team akribisch und perfekt zu organisieren. Er hatte für die Anliegen der Spieler immer ein offenes Ohr.

Geschäftsführer Rick Amann: „Wir wollten auf vielen Positionen im sportlichen Bereich einen personellen Neuanfang. So auch beim Sportmanager, der die Abläufe rund um das Team organisiert. Wir bedanken uns aus ganzem Herzen bei Alex Barta, einer herausragenden Persönlichkeit des deutschen Eishockeys. Seine Leistungen bei der DEG sind einzigartig. Er wird in Düsseldorf immer willkommen sein. Generell wollen wir ehemalige Spieler und ‚Alumnis‘ verstärkt bei unseren Heimspielen begrüßen und uns auch auf diese Weise für ihre Verdienste bedanken. Deshalb hoffe ich, dass wir auch Alex Barta oft im PSD BANK DOME begrüßen können.“

