Eine herausragende Karriere: Chad Bassen absolvierte sein 1000. Profispiel

Selb. (PM Wölfe) Chad Bassen erreichte in seiner beeindruckenden Karriere mit dem Spiel der Selber Wölfe gegen den EHC Freiburg am Sonntagabend einen ganz besonderen Höhepunkt: Er absolvierte sein 1000. Profispiel. Ein Meilenstein, den nicht viele Profi-Eishockeyspieler erreichen.

Beeindruckende Zahlen

Chad Bassen geht mit den Selber Wölfen gerade in seine 21. Saison als Profi. Er lief in dieser Zeit durchgängig für deutsche Mannschaften auf.

16 Jahre spielte er in der DEL, dem deutschen Eishockey-Oberhaus, drei Jahre in der DEL2 und 2 Jahre in der Oberliga Süd. In dieser Zeit gelangen dem heute 41-Jährigen 187 eigene Treffer, zu 249 Toren steuerte er eine Vorlage bei. Der gebürtige Kanadier gilt als absoluter Musterprofi und als Vorbild.

Allein die Tatsache, dass er in seinem Alter in der zweithöchsten deutschen Spielklasse eine tragende Rolle in seinem Team einnimmt, spricht für seine Fitness und seine Einstellung.

Chad Bassens Stationen in Deutschland waren die Frankfurt Lions, die Straubing Tigers, die Hamburg Freezers, die Augsburger Panther, die Grizzly Adams Wolfsburg, die Iserlohn Roosters, die Nürnberg Icetigers (alle DEL), der EV Landsberg 2000, der EHC Freiburg und die Selber Wölfe (DEL2 bzw. 2. Bundesliga) sowie die Blue Devils Weiden (Oberliga Süd).