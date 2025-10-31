Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Home International Europa Alps Hockey League Adler Stadtwerke Kitzbühel Eine Heimniederlage gegen Kitzbühel für die Rittner Buam SkyAlps
Adler Stadtwerke KitzbühelRittner Buam SkyAlps

Eine Heimniederlage gegen Kitzbühel für die Rittner Buam SkyAlps

31. Oktober 20252 Mins read43
Share
Die Bank der Rittner Buam - © Max Pattis
Share

Klobenstein. (PM Buam) Keinen guten Tag erwischten die Rittner Buam SkyAlps am Donnerstagabend gegen die Adler Stadtwerke Kitzbühel.

In der Ritten Arena mussten sich die Blau-Roten unter dem Strich verdient mit 0:3 geschlagen geben.

Die Partie startete zunächst noch recht ausgeglichen, dann waren die Gäste aus Nordtirol aber gleich zwei Mal im Aluminiumpech. In der dritten Minute hämmerte Hochfilzer den Puck an den Pfosten, beim Nachschuss von Bruckner wäre der am Boden liegende Furlong schon geschlagen gewesen, Bruckner traf aber einen Rittner Bua. Und in der siebten Minute hatte Bretschneider Pech, sein Distanzschuss klatschte an die Oberseite der Querlatte. Ritten hatte in diesen Minuten Mühe, mit den Kitzbüheler Adlern mitzuhalten, fing sich aber und wurde gegen Ende des ersten Drittels sogar einige Male richtig gefährlich. Die beste Chance hatte Cuglietta, der einen Schnitzer der gegnerischen Abwehrreihe ausnutzte und allein vor Kitzbühel-Goalie McCollum auftauchte. Cuglietta zielte zwischen die Schoner, doch der zweifache NHL-Torwart für die Detroit Red Wings konnte den Puck irgendwie blockieren (14.). Damit ging es beim 0:0 in die erste Drittelpause.

Das Lattenpech der Kitzbüheler ging gleich nach Wiederbeginn in die nächste Runde, als Loshing von halbrechter Position die Scheibe an die Innenseite des rechten Pfostens setzte und er von dort weg von Furlongs Gehäuse flog (24.). Aber wieder hatte Kitzbühel den besseren Start erwischt und belohnte sich im ersten Powerplay, das sie sauber ausspielten und in welchem Podlipnik per Onetimer nach Ketonen-Assist traf (27.46). Dann hatten die Rittner Buam SkyAlps wieder eine bessere Phase, zwei Mal tauchte einer der Rittner auch allein vor McCollum auf. Zuerst Cuglietta, der drüber schoss (32.), dann machte es ihm Kostner nach, der ebenfalls zu hoch zielte (34.). Außerdem waren beide Mannschaften auch noch einmal in Überzahl auf dem Eis, was für viele Chancen, aber keine weitere Treffer sorgte.

Den zweiten Treffer der Partie gab es dann im dritten Drittel zu sehen und wieder schlug für die Gäste Podlipnik im Powerplay zu. Dieses Mal waren die Gäste sogar in doppelter Überzahl auf dem Eis, nachdem zuerst Kostner und dann Oberrauch, der eine Strafe wegen zu heftiger Proteste der Rittner Bank absaß, auf der Strafbank waren (44.10). Mit etwas Zorn im Tank kam Ritten daraufhin zu zwei guten Chancen für Welychka, der beide Male aber am starken McCollum scheiterte. Und nach einem Konter machte Kitzbühel den Sack zu, als Hanl sauber ins lange Kreuzeck zielte und den 3:0-Endstand fixierte (50.11).

Zu Allerheiligen steht für die Rittner Buam SkyAlps das nächste Heimspiel auf dem Programm. Am Samstag empfangen die Blau-Roten den EC Bregenzerwald um 18 Uhr in der Ritten Arena.

Alps Hockey League 2025/26, Regular Season

Rittner Buam SkyAlps – Adler Stadtwerke Kitzbühel 0:3 (0:0, 0:1, 0:2)
Tore: 0:1 Podlipnik (27.46/PP1), 0:2 Podlipnik (44.10/PP2), 0:3 Hanl (50.11)

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

839
Wer gewinnt den Deutschland Cup bei den Männern?

Share
Previous post Sisak beendet Siegesserie der Red Bull Hockey Juniors

Leave a comment

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Eishockey-Magazin TV

Sportfoto-Sale - die Fotodatenbank für Print- und Onlinemedien
! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!
! WICHTIG ! Auch in Zukunft: Keine +Artikel, Abo-Modelle oder Bezahlschranke! - Eishockey-Magazin.de eröffnet Kanal für freiwillige Zahlungen - Hintergrund und wie man spenden kann
Related Articles
KHL SisakRittner Buam SkyAlps

Sisak jubelt neuerlich nach dem Penaltyschießen

Sisak. (PM Buam) Auch nach dem zweiten Duell mit KHL Sisak an...

By27. Oktober 2025
Hockey Unterland CavaliersRittner Buam SkyAlps

Die Rittner Buam SkyAlps schlagen die Unterland Cavaliers in der Overtime

Neumarkt. (PM Buam) Das Auswärts-Derby gegen die Hockey Unterland Cavaliers ist für...

By17. Oktober 2025
Adler Stadtwerke KitzbühelRed Bull Hockey Juniors

Juniors bezwingen Kitzbühel

Salzburg. (PM Red Bulls) Die Red Bull Hockey Juniors gewinnen das Heimspiel...

By15. Oktober 2025
HC GherdeinaRittner Buam SkyAlps

Felicetti avanciert mit einem Hattrick gegen Gröden zum Derby-Helden

Klobenstein. (PM Buam) Die Rittner Buam SkyAlps haben am Dienstag das Heimspiel...

By15. Oktober 2025
Copyright 2025 by Eishockey-Magazin.de /Alle Rechte vorbehalten