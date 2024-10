Eine Heimniederlage fÃ¼r die Rittner Buam SkyAlps

Klobenstein. (PM Buam) Die Rittner Buam SkyAlps mussten sich am Donnerstagabend in der Ritten Arena geschlagen geben. Gegen die Salzburger Red Bull Hockey Juniors...

Gegen die Salzburger Red Bull Hockey Juniors verloren Simon Kostner & Co. mit 1:2 und haben damit erstmals in dieser Saison zu Hause verloren.

In der Ritten Arena boten sich beide Mannschaften ein anschauliches Spiel, das vor allem vom hohen Forechecking der Salzburger geprägt war. Die Rittner Buam SkyAlps schafften es zwar das ein oder andere Mal, das Pressing zu überstehen und erarbeiteten sich so auch gute Chancen, vergaben die aber allesamt. Die beste hatte Giacomuzzi in der 13. Minute, als er einen Abpraller aus dem Slot nicht im Tor unterbringen konnte. Ganz anders die Salzburger Jungbullen: Sie erzielten im ersten Drittel gleich zwei Treffer. Zuerst war es Kogler, der nach Gesson-Pass einen Puck aus dem Getümmel an die Kreuzeckstange und von dort ins Tor beförderte (11.47), dann legte Schreiner das 2:0 nach, als er einen Abpraller nach Maul-Schuss an Furlong vorbei im Netz versenkte (16.52).

Den besseren Start ins Mitteldrittel erwischten die Rittner Buam, die durch den Rückstand unter Zugzwang standen. Gleich zu Beginn kassierten sie zwar eine Zwei-Minuten-Strafe, in Unterzahl hatten sie aber zwei Mal eine Breakaway-Chance, die sowohl Szypula (22.) als auch Kevin Fink (23.) vergaben. Danach scheiterten die Buam mehrmals am Salzburg-Goalie Ankirchner oder am eigenen Unvermögen, während die Gäste in erster Linie im Powerplay gefährlich wurden. Doch auch sei kamen nicht an der dichtgestaffelten Rittner Abwehr oder an Goalie Furlong vorbei. So endete das zweite Drittel torlos.

Daran wollte sich auch im dritten Drittel nichts ändern. Die Rittner Buam drückten nun auf den Anschlusstreffer und kamen immer wieder in aussichtsreichen Positionen zum Schuss, doch der Puck wollte nicht rein. Kevin Fink (45., 50.), Robert Öhler (43., 49.) und auch Hjorth (53.) scheiterten immer wieder an Ankirchner oder zielten einfach daneben, weil im Abschluss der letzte Biss fehlte. In der 55. Minute vergab Kevin Fink einen Hochkaräter, als Ankirchner den Puck hinter dem eigenen Tor verlor und in den Slot rutschte. Dort zog Fink ab, doch Ankirchner kam gerade noch mit einem Schoner dazwischen und rettete in höchster Not. Die Torsperre brach mit zwei Mann mehr auf dem Eis, als Insam im Powerplay einen Szypula-Pass direkt verwertete (59.02), für einen Ausgleich reichte es aber nicht mehr und die Buam mussten sich geschlagen geben.

Rittner Buam SkyAlps – Red Bull Hockey Juniors 1:2 (0:2, 0:0, 1:0)

Tore: 0:1 Kogler (11.47), 0:2 Schreiner (16.52), 1:2 Insam (59.02/PP1)