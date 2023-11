Eine furiose Rittner Aufholjagd besorgt den sechsten Heimsieg

Artikel anhören Klobenstein. (PM Buam) Die Serie reißt nicht ab! Am Sonntag haben sich die Rittner Buam SkyAlps zum fünften Mal in Folge als...

Klobenstein. (PM Buam) Die Serie reißt nicht ab!

Am Sonntag haben sich die Rittner Buam SkyAlps zum fünften Mal in Folge als Gewinner durchsetzen können. Gegen den EHC Bregenzerwald feierten die Buam, angeführt vom Dreifachtorschützen Max Coatta, den sechsten Heimsieg im siebten Heimspiel dieser Saison.

Im schneebedeckten Klobenstein legten beide Mannschaften vorsichtig los und ließen nur wenig zu. Im ersten Powerplay wurde es nach sieben Minuten erstmals gefährlich, als Amorosa abzog, aber nur den Innenpfosten traf. Eine Doppelchance von Coatta und Insam, beide Male hatte Bregenzerwald-Goalie Schmidt aber keine Mühe, war in der 12. Minute ebenfalls nennenswert. In der 17. Minute wurde es dann erstmals vor dem Rittner Kasten richtig gefährlich, als sich Lipsbergs sehenswert durch den Slot dribbelte, seinen Schuss konnte Furlong aber mit der Maske entschärfen. Damit blieb es beim torlosen Startdrittel.

Kurz nach Wiederbeginn erhielten die Gäste ihre erste Chance in Überzahl, als Marzolini für zwei Minuten in die Kühlbox musste. Die Penaltykiller der Buam zeigten fast die ganze Unterzahl-Zeit ganze Arbeit, in letzter Sekunde war es aber Ranftl, der einen scharfen Pöschmann-Pass ins Tor lenkte (23.29). Lipsbergs legte für die stark aufspielenden Gäste sogar das 2:0 nach. Mit einem präzisen Schuss ins lange Eck gab er Furlong keine Abwehrchance (30.51). Die Rittner Buam SkyAlps ließen sich vom Rückstand aber nicht aus der Fassung bringen und antworteten per Doppelschlag. Zuerst traf Coatta nach Amorosa-Assist im Powerplay ins kurze Eck (33.54), nicht einmal eineinhalb Minuten später schickte Amorosa Spinell mit einem Traumpass auf die Reise und der Rittner ließ sich vor Schmidt nicht mehr aufhalten – 2:2 (35.14).

Diese Aufholjagd galt es im Schlussdrittel perfekt zu machen und darauf pochten die Buam auch. Zunächst blieb Szypula nach einem Konter noch an Schmidt hängen (42.), dann klappte es aber. Wieder war Amorosa der Assistgeber, als er von der blauen Linie abzog, Coatta seinen Schläger dazwischen hielt und unhaltbar zum 3:2 abfälschte (45.25). Kurz nach Ablauf eines Powerplays gab es in der Ritten Arena das 4:2 zu bejubeln. Dieses Mal zog Ginnetti von der blauen Linie ab, der Puck fand den Schläger von Giacomuzzi, der Schmidt nicht nur die Sicht versperrte, sondern auch die Flugbahn entscheidend änderte (53.30). Spätestens nach dem 5:2 durch Hattrick-Mann Coatta – erneut im Powerplay (54.47) – war die Partie zugunsten der Hausherren entschieden. Auch der Anschlusstreffer durch Tschofen (56.55) änderte daran nichts.

Tore: 0:1 Ranftl (23.29/PP), 0:2 Lipsbergs (30.51), 1:2 Coatta (33.54/PP), 2:2 Spinell (35.14), 3:2 Coatta (45.25), 4:2 Giacomuzzi (54.30), 5.2 Coatta (54.47/PP), 5:3 Tschofen (56.55),

