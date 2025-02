Eine Ã„ra geht zu Ende: Christopher Lerchner tritt als Trainer des ESV Buchloe zurÃ¼ck

Buchloe. (PM ESV) Mit größtem Respekt muss der ESV Buchloe am heutigen Tage den Rücktritt von Christopher Lerchner als Trainer des ESV Buchloe bekannt geben.

Nach der Niederlage am vergangenen Wochenende gegen den EC Pfaffenhofen hat sich Lerchner dazu entschlossen, sein Amt niederzulegen, um in dieser herausfordernden Phase einen positiven Impuls für die Mannschaft zu setzen. „Diese Entscheidung zeugt von seinem außergewöhnlichen Charakter und seiner Identifikation mit unserem Verein“, heißt es von den Verantwortlichen zu dieser Entscheidung.

„Larry war weit mehr als nur unser Trainer – als Spieler, Kapitän und Aufstiegstrainer hat er den ESV Buchloe über Jahre hinweg geprägt und verkörpert wie kaum ein anderer. Mit unermüdlichem Einsatz, großer Leidenschaft, Akribie und Verantwortungsbewusstsein hat er unser Team geformt und unsere Vereinsphilosophie mit Herzblut vorgelebt“, heißt es von der Führungsriege weiter. Schließlich war der 43-jährige Familienvater über Jahrzehnte mit dem ESV aktiv verbunden – seit 2003 zunächst für 16 Spielzeiten als Spieler in der Verteidigung der Piraten, dann nach seinem Ende der aktiven Laufbahn 2019 sofort anschließend fast sieben Jahre als Trainer der Gennachstädter. Mit dem heutigen Tage endet diese Ära beim ESV Buchloe heute nun schweren Herzens leider.

„Der Rücktritt bedeutet für mich einen persönlichen Einschnitt, denn damit endet nach über sechs Jahren unsere sehr gute und vor allem vertrauensvolle Zusammenarbeit“, meint auch der sportliche Leiter und 2. Vorstand Florian Warkus, der lange Jahre auch aktiv mit Lerchner zusammengespielt hat. „Larry hat seit seinem Amtsantritt sehr viel im Verein und vor allem für den Verein bewegt – nicht nur gemessen an den Ergebnissen und Erfolgen, sondern vor allem auch was die Spiel-Philosophie und den respektvollen Umgang mit den Spielern betrifft. Er hat immer das Optimum für den Verein bewirkt, obwohl ihm nur begrenzte Ressourcen und Mittel zur Verfügung standen – und das ohne sich jemals zu beklagen. Für mich war er der Glücksfall für den ESV Buchloe und der beste Trainer für unseren Verein, den ich mir vorstellen kann“, betont Warkus. „Uns beiden war wohl bewusst, dass der Zeitpunkt irgendwann kommen wird, was es aber nicht einfacher macht, und ich bedanke mich herzlich bei ihm für die großartige Arbeit und ebenso bei seiner Familie, die das immer voll unterstützt hat.“

Für all das, was Christopher Lerchner für den ESV Buchloe geleistet hat, kann der Verein und die Vorstandschaft ihm nicht genug danken.

Christopher, du wirst immer ein Teil der ESVB-Familie bleiben – als Weggefährte, Vorbild und Freund!

Wie es sportlich weitergeht, werden die Verantwortlichen in den kommenden Tagen bekannt geben. Jetzt heißt es, als Mannschaft und Gemeinschaft enger zusammenzurücken und gemeinsam nach vorne zu blicken.

