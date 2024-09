Eindrucksvolle Antwort auf Auftaktniederlage â€“ DSC fegt die TÃ¶lzer LÃ¶wen vom Eis

Deggendorf. (PM DSC) Was für ein fulminanter Abend in der Festung an der Trat. Der Deggendorfer SC lieferte eine eindrucksvolle Antwort auf die Auftaktniederlage...

Der Deggendorfer SC lieferte eine eindrucksvolle Antwort auf die Auftaktniederlage in Bietigheim und fegte vor 1845 Zuschauern die Tölzer Löwen eindrucksvoll mit 8:2 vom Eis.

Headcoach Jiri Ehrenberger konnte im Duell mit den Löwen auf nahezu den gleichen Kader wie am Freitagabend in Bietigheim zurückgreifen. Einzig Marco Baßler musste zusätzlich aussetzen, der nach seiner Matchstrafe vom Deutschen Eishockey Bund für eine Partie gesperrt wurde.

Die Deggendorfer erwischten den besseren Start in die Partie und gingen in der sechsten Minute in Führung. Eine Kombination über David Stach und Lukas Miculka schloss Andreé Hult mustergültig zum 1:0 ab. Auch in den folgenden Minuten blieben die Hausherren optisch überlegen, während sich die Löwen auf das Konterspiel verlagerten. In der 18. Minuten baute der DSC seine Führung aus, als Curtis Leinweber im Powerplay einen Schuss von Alex Grossrubatscher unhaltbar abfälschte. Kurz darauf bot sich den Deggendorfer eine weitere Überzahlgelegenheit, die jedoch dieses Mal die Tölzer zu nutzen wussten. Nach gutem Forecheck erkämpfte sich Maximilian Spöttel, der vor Timo Pielmeier eiskalt zum 2:1 Pausenstand verkürzte.

Im zweiten Abschnitt warf der DSC den Offensivmotor vollends an. Zunächst erhöhte Petr Stloukal in der 22. Minute auf 3:1, ehe Antonin Dusek (28.), Jaroslav Hafenrichter (36.) und Curtis Leinweber (39.) das Ergebnis noch vor der zweiten Pausensirene auf 6:1 stellten. Die wenigen Entlastungsangriffe der Tölzer führten zu keinem nennenswerten Ertrag.

Im Schlussdrittel gelang Reto Schüpping mit seinem Treffer in der 50. Minute noch etwas Ergebniskosmetik, doch zwei weitere Treffer von Curtis Leinweber (45., 54.) stellten das Endergebnis auf ein mehr als deutliches 8:2.

Weiter geht es für den Deggendorfer SC am kommenden Freitag. Zu Gast ist das Team von Trainer Jiri Ehrenberger dann auswärts beim SC Riessersee.