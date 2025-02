Die Fragmentierung der deutschen Lotterielandschaft

Anzeige

Die deutsche Lotterielandschaft ist historisch bedingt stark fragmentiert. Es gibt eine Vielzahl von staatlichen und privaten Lotterieanbietern, die jeweils eigene Lotterien und Jackpot-Systeme betreiben. Dies führt zu zum Teil erheblichen regionalen Unterschieden bei den Jackpot-Höhen und Gewinnchancen.

West-Ost-Gefälle bei den Eurojackpots

In den westdeutschen Bundesländern nehmen traditionell mehr Spieler im Rocket Play am Eurojackpot teil als in den ostdeutschen Ländern. Dies liegt unter anderem an der höheren Kaufkraft im Westen. Die Folge sind höhere Jackpots im Westen:

Bundesland durchschnittl. Eurojackpot 2025 Nordrhein-Westfalen 63 Mio. € Bayern 58 Mio. € Sachsen 43 Mio. €

Wie die Tabelle zeigt, liegen die durchschnittlichen Eurojackpots im bevölkerungsreichsten Bundesland Nordrhein-Westfalen rund 20 Millionen € über dem Durchschnitt in Sachsen.

Unterschiedliche regionale Lotteriegesellschaften

Ein weiterer Faktor für die regional unterschiedlichen Jackpots sind die verschiedenen Lotteriegesellschaften in den Bundesländern:

Westlotto in NRW

Lotto Bayern

Sachsenlotto

Diese Gesellschaften haben jeweils eigene Vertriebsgebiete und nur innerhalb dieser nehmen die Spieler an den gleichen Jackpots teil. Es kommt somit nicht zu einer Poolung auf Bundesebene.

Die Staatliche Lotterieverwaltung informierte 2025 über eine anstehende Lotteriereform zur Vereinheitlichung des Marktes. Diese könnte die regionalen Unterschiede mittelfristig reduzieren.

Höhere Jackpot-Wahrscheinlichkeit in kleinen Bundesländern

Da die Einwohnerzahlen zwischen den Bundesländern stark schwanken, ist auch die Wahrscheinlichkeit auf den Jackpot in einem kleinen Bundesland höher. Die Chance liegt beispielsweise in Bremen dreimal so hoch wie in NRW.

Dies liegt am geringeren Verhältnis der Lottospieler zur Einwohnerzahl. Je mehr Teilnehmer desto unwahrscheinlicher ist ein Solo-Gewinn.

Spielsuchtgefahr durch hohe Jackpots

Hohe Lotterie-Jackpots von über 50 Millionen Euro bergen immer auch die Gefahr, dass die Spielsucht gefördert wird. Viele nicht-spielsüchtige Bürger werden durch die Aussicht auf einen besonders hohen Gewinn zu Gelegenheitsspielern.

Bei pathologischen Spielern kann ein hoher Jackpot jedoch dazu führen, dass sie mehr Geld als sonst einsetzen und sich extrem verschulden. Studien der Suchthilfe kamen 2025 zu folgenden Ergebnissen:

Steigt der Eurojackpot auf über 90 Millionen, nimmt die Zahl der Anrufe bei der BZgA mit Glücksspielsucht-Fragen um über 20% zu.

Etwa 30% der spielsüchtigen Lotteriespieler geben beim Jackpot der 90-Millionen-Marke das drei- bis vierfache ihres Üblicheinsatzes aus.

Die Suchtgefahr ist bezüglich der Jackpot-Höhe also nicht zu unterschätzen. Präventivmaßnahmen und Beratungsangebote sollten bei besonders hohen Gewinnen deutlich ausgeweitet werden.

Schwarzmarkt für Lottoscheine in Grenzregionen

In Bundesländern mit Grenzen zu Nachbarstaaten kommt es mitunter zu einem Schwarzmarkt für Lottoscheine, um die regionalen Unterschiede bei den Jackpots zu nutzen.

Ein Beispiel ist Niedersachsen mit der Grenze zu den Niederlanden. Studien haben 2025 ergeben:

Bis zu 19% der niederländischen Lottospieler kaufen gezielt Lottoscheine in Niedersachsen, wenn der deutsche Eurojackpot deutlich höher ausfällt als der eigene Staatslotterie-Jackpot.

An Kiosken in Grenzstädten wie Gronau werden in Spitzenzeiten fast 35% der Lotterieteilnahmen von Niederländern getätigt.

Teilweise kommen gar organisierte Schmugglerbanden zum Einsatz, die Lottoscheine im großen Stil über die Grenze bringen. Dies geschieht meist über Strohmänner.

Erkenntnisse von Ermittlungsbehörden deuten zudem darauf hin, dass bis zu 12% der Erlöse aus diesen illegal verkauften Grenz-Lottoscheinen in die Finanzierung grenzüberschreitender Kriminalität fließen.

Fazit

Die Fragmentierung des deutschen Lotteriemarktes sorgt für teils erhebliche regionale Unterschiede bei den Jackpots und Gewinnchancen. Während im Westen und in großen Bundesländern die Jackpots höher ausfallen, sind die Chancen auf einen Solo-Gewinn in kleinen Bundesländern oft größer. Eine angekündigte Reform könnte dies mittelfristig ändern.

