Ein zweiter Kellenberger und Luca Deussen unterzeichnet in Kloten

Der EHC Kloten hat mit zwei Verteidigern Verträge über zwei Jahre abgeschlossen. Mit Matthew Kellenberger kommt aus der nordamerikanischen College-League ein Spieler mit Schweizer Pass (kanadisch/schweizerischer Doppelbürger). Luca Deussen ist ein eigener Junior mit bereits einigen Einsätzen für die 1. Mannschaft.

Matthew Kellenberger (24) weist einen ähnlichen Background wie Jesper Peltonen auf, der auf letzte Saison aus der nordamerikanischen College League NCAA (National Collegiate Athletic Association) bei Kloten ins Profi-Eishockey einstieg. Kellenberger spielte seit 2018 in der NCAA für Princeton, auf letzte Saison wechselte er, um den Master of Business Administration zu absolvieren, nach Rochester. Der neue Verteidiger ist mit Captain Steve Kellenberger in keiner Weise verwandt. Matthews Grossvater Emil gehörte als Ringer zum Schweizer Nationalteam. In seiner Juniorenzeit beeindruckte Matthew Kellenberger mit starken Offensiv-Werten, “in den letzten Jahren aber hat er bewusst an seinen Defensiv-Qualitäten gearbeitet”, sagt Sportchef Larry Mitchell. Er streicht zudem die läuferischen Qualitäten des neuen Mannes hervor, der sich im Profi-Eishockey durchsetzen will. Im aktuellen Playoff ist Rochester gescheitert, dennoch konnte Kellenberger in vier Partien drei Punkte verbuchen.

Luca Deussen (19) absolvierte bereits in der vergangenen Saison sechs Partien für Kloten in der National League. Der Verteidiger, der mit der Schweiz an der letzten U20-WM auftrat, steht als weiteres Beispiel für die Förderung des eigenen Nachwuchses im Club. Deussen trat im letzten Winter vornehmlich in der Swiss League beim EHC Winterthur auf (29 Partien). Sein Zweijahres-Kontrakt beinhaltet eine A-Lizenz für Kloten und eine B-Lizenz für den HC Thurgau in der Swiss League.

