„Ein Zeichen fÃ¼r KontinuitÃ¤t“ – EisbÃ¤ren verlÃ¤ngern Vertrag mit Cheftrainer Serge Aubin

Berlin. (PM Eisbären) Serge Aubin bleibt den Eisbären Berlin weiter erhalten.

Der Hauptstadtclub hat den zum Ende der laufenden Spielzeit auslaufenden Vertrag des Kanadiers vorzeitig um zwei weitere Jahre verlängert. Aubin fungiert somit auch in den kommenden beiden Saisons als Cheftrainer der Eisbären.

„Wir freuen uns, dass Serge Aubin Eisbären-Cheftrainer bleibt. Die vorzeitige Vertragsverlängerung ist ein Zeichen für Kontinuität, die uns sehr wichtig ist. Serge hat bewiesen, dass er der richtige Cheftrainer für uns ist. Man merkt, dass er sich in Berlin wohlfühlt und sich mit den Eisbären identifiziert. Uns gefällt sowohl unsere Spielweise unter Serge als auch die Weiterentwicklung der gesamten Mannschaft. Wir freuen uns sehr, den Weg gemeinsam fortzusetzen“, erklärt Eisbären-Sportdirektor Stéphane Richer.

Serge Aubin sagt: „Ich danke den Eisbären Berlin für ihr Vertrauen in meine Arbeit. Es ist eine große Ehre, hier zu arbeiten. Die Eisbären sind eine großartige Organisation mit herausragenden Fans. Ich bin stolz, ihr Cheftrainer zu sein. Ich bin froh, meine Arbeit auch in den kommenden beiden Saisons fortzusetzen und hoffe, dass wir zusammen weitere Meisterschaften gewinnen werden.“

Aubin übernahm zur Saison 2019/20 das Amt des Cheftrainers der Berliner. Seitdem führte er die Eisbären zu zwei Meistertiteln. In der aktuellen Spielzeit rangiert der DEL-Rekordmeister an der Tabellenspitze der PENNY DEL. Insgesamt stand Aubin in 241 DEL-Partien als Eisbären-Cheftrainer hinter Bande, von denen der Hauptstadtclub 143 Spiele gewann. Im Jahr 2022 wurde Aubin als DEL-Trainer des Jahres ausgezeichnet.

