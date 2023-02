„Ein Zeichen fÃ¼r die entscheidende Phase der Saison“ – Straubing Tigers vergeben letzte Importlizenz

Straubing. (PM Tigers) Am heutigen Mittwochabend kann der niederbayerische PENNY DEL-Club die Besetzung seiner letzten Importlizenz bekanntgeben: Ab sofort verstärkt der US-Amerikaner Mark Alt...

Straubing. (PM Tigers) Am heutigen Mittwochabend kann der niederbayerische PENNY DEL-Club die Besetzung seiner letzten Importlizenz bekanntgeben: Ab sofort verstärkt der US-Amerikaner Mark Alt die Defensive der Straubing Tigers.

Der 31-Jährige startete seine Profikarriere in unterschiedlichen Junioren-Teams in den USA. In der Saison 2012/13 wechselte Alt zu den Adirondack Phantoms in die AHL. Von 2014 bis 2018 war der 1,93 Meter große und 91 Kilogramm schwere Abwehrspieler in der Organisation der Philadelphia Flyers und deren Farm-Team Lehigh Valley Phantoms unter Vertrag. Im Anschluss daran trug der US-Amerikaner zwei Spielzeiten die Jerseys der Colorado Avalanche und fungierte als Captain beim Kooperationspartner Colorado Eagles. Zur Saison 2020/21 wurde Mark Alt von den LA Kings verpflichtet und kam dort in zwei Partien sowie im Farm-Team Ontario Reign in 29 Duellen zum Einsatz.

In der vergangenen Saison schloss sich der Verteidiger dem AHL-Club San Jose Barracuda an, für den er in 46 Spielen drei Tore und 5 Assists verbuchen konnte. Im März letzten Jahres kam er (im Tausch gegen Mason Jobst) zu den Rochester Americans (AHL), dort kam er in 14 Partien zum Einsatz.

Zur Nachverpflichtung sagt Jason Dunham: „Ich freue mich sehr, dass sich Mark unserem Club anschließt. Er hat in verschiedenen hochklassigen Ligen der USA viele Erfahrungen gesammelt, mit denen er nun unsere Abwehr verstärken wird.“ Der Sportliche Leiter ergänzt: „Mit dieser Nachverpflichtung möchte ich ein Zeichen für die entscheidende Phase der Saison setzen.“

