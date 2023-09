Ein Wochenende mit reichlich Derby-Feeling

Artikel anhören Buchloe. (chs) Ein gehöriger Hauch von Derby-Feeling und Stimmung herrscht am kommenden Wochenende beim ESV Buchloe. Denn obwohl eigentlich nur die beiden...

Buchloe. (chs) Ein gehöriger Hauch von Derby-Feeling und Stimmung herrscht am kommenden Wochenende beim ESV Buchloe.

Denn obwohl eigentlich nur die beiden nächsten Testspiele anstehen, haben diese einen besonderen Reiz und Charme für Spieler und auch Fans. Die Piraten treffen dabei nämlich auf zwei Nachbarn, gegen die man in der Vergangenheit des Öfteren heiße und packende Derbys absolviert hat. Das Highlight dürfte dabei am Samstag das Spiel gegen den Oberligisten ECDC Memmingen sein, der ab 18 Uhr in der Sparkassenarena aufschlägt. Am Sonntag duellieren sich die Freibeuter dann ebenfalls ab 18 Uhr erstmals auswärts beim HC Landsberg.

Zu zugegebenermaßen etwas ungewohnter Zeit wartet am Samstag aber ein dafür wahrlich hochkarätiger Gegner. Mit den Indians des ECDC Memmingen empfangen die Gennachstädter nämlich eine der Top-Mannschaften der Oberliga in heimischer Halle. Das Team von Trainer Daniel Huhn, der selbst ja ein sehr bekanntes Gesicht in Buchloe ist und einige Jahre für den ESV gespielt hat, gehört schließlich seit Jahren zu den besten Mannschaften der Oberliga. In der vorletzten Saison stieß man sogar bis ins Finale vor und verpasste dort nur knapp den Aufstieg in die DEL2.

Die letzten Aufeinandertreffen liegen für die Buchloer also schon ein paar Tage zurück. In der Spielzeit 2016/17 standen sich beide Teams das letzte Mal gegenüber, denn anschließend wagten die Maustädter den Sprung in die Oberliga. Dort hat man sich die letzten Jahre kontinuierlich zu einer festen Größe etabliert und kann auch heuer wieder einen bärenstarken Kader aufbieten. Während die Buchloer am letzten Wochenende gerade erst in die Vorbereitung gestartet sind, befinden sich die Indians hier bereits auf der Zielgerade. Das Match am Samstag ist das vorletzte für den ECDC, ehe man Ende September bereits in die Punkterunde startet. Für die Buchloer also ein richtiger Härtetest und eine echte Herausforderung, bei der schon im Vorlauf einiges in der Sparkassenarena geboten ist. Vor dem Spiel, das ab 18 Uhr beginnt, werden bereits vor dem Warmup ab ca. 16.30 Uhr alle Teams der Buchloer – von den Kleinsten bis zur 1B – nacheinander vorgestellt und präsentiert. Und zuvor gehört die Bühne dem Nachwuchs, wenn ab 13.30 Uhr die U9 und U11 auf die Memminger Alterskollegen treffen und um 15.15 Uhr die U13. „Frühes Kommen lohnt sich also auf alle Fälle“, meint ESV Co-Trainer Alexander Reichelmeir, der vor seiner Zeit in Buchloe früher auch bereits für Memmingen gespielt hat und den Indians und deren Verantwortlichen im Namen des ESV jetzt schon fürs Kommen dankt.

Nur 24 Stunden später wartet dann gleich die nächste Partie – erneut mit Nachbarschafts-Touch. Denn wirklich weit müssen die Piraten zum ersten Auswärtsspiel der Saison nicht fahren, wenn es ab 18 Uhr zum HC Landsberg an den Lech geht. Die Riverkings sind ebenfalls ein alter und bestens bekannter Gegner, der sich nach einem dreijährigen Abenteuer in der Oberliga im Sommer wieder freiwillig in die Bayernliga zurückgezogen hat. Dementsprechend konnte auch die im letzten Jahr noch gut funktionierende Kooperation beider Vereine nicht fortgeführt werden, da man sich in diesem Winter wieder als Gegner gegenüber steht. Mit Luis Hegner, David Amort und Manuel Müller – die im letzten Winter immer wieder via Förderlizenz für die Piraten aufgelaufen sind – wird es somit am Sonntag aber auf jeden Fall ein Wiedersehen geben.

