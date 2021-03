Ein Wochenende der GegensÃ¤tze fÃ¼r die Bayreuth Tigers

Bayreuth. (PM Tigers) Nach einer kurzen Verschnaufpause nach dem letzten Spiel am Montag geht die Hauptrunde in der DEL2 für die Teams in die...

Bayreuth. (PM Tigers) Nach einer kurzen Verschnaufpause nach dem letzten Spiel am Montag geht die Hauptrunde in der DEL2 für die Teams in die Schlussphase.

Für die Bayreuth Tigers stehen noch 12 Spiele an, in denen es 36 Punkte zu holen gibt – bei aktuell 5 Punkten Rückstand auf Platz 8, der zum Einzug in die Playoffs berechtigt, lebt die Hoffnung auf eine Teilnahme an der heißen Saisonphase.

Am Wochenende wartet auf das Team von Trainer Petri Kujala ein Programm der Gegensätze: Am Freitag gastiert man um 19:30 Uhr bei den Tölzer Löwen, die mittendrin sind im Kampf um einen der ersten vier Plätze und dem damit verbundenen Heimrecht in den Playoffs. Ganz anders ist die Situation beim Sonntagsgegner aus Bad Nauheim: Nach ordentlichem Saisonstart ging es für die Hessen konstant in Richtung Tabellenende, wo man nun auch schon einige Zeit verharrt. Bully im Tigerkäfig ist zur gewohnten Zeit um 17 Uhr.

Unter Trainer Kevin Gaudet gelangen Bad Tölz zuletzt vier Siege in Folge. Ende Februar setzte es eine schmerzhafte 2:7-Niederlage gegen Kaufbeuren, danach holte man aus vier Spielen aber die optimale Ausbeute von 12 Punkten bei 20:9 Toren. Besonders der Auswärtssieg am Montag beim direkten Tabellennachbarn Frankfurt gelang mit späten Toren recht eindrucksvoll. Seit Ende Februar ist auch Tyler McNeely nach rund zweimonatiger Verletzungspause wieder mit an Bord und sammelte nach kurzer Anlaufzeit in den letzten beiden Spielen wieder fünf Scorerpunkte. Topscorer im Oberland ist Marco Pfleger mit 60 Punkten (16 Tore + 44 Vorlagen) knapp vor Max French (31 + 28) und Lubor Dibelka (20 + 33). Mit 153 Saisonstoren stellen die Löwen knapp hinter den Kassel Huskies die zweitbeste Offensive der Liga, dazu kommt mit 119 Gegentoren die drittbeste Defensive – auch ein Verdienst von Goalie Maximilian Franzreb, der mit 91,67% eine der besten Fangquoten der Liga aufweist. 2 der 3 bisherigen Duelle gingen an die Löwen, im letzten Duell Anfang Februar kassierten die Tigers eine 0:5-Niederlage.

Die am Sonntag stattfindende Partie gegen Bad Nauheim wird präsentiert von Garten- und Landschaftsbau Michael Eimert.

In Bad Nauheim steht man aktuell am Ende der Liga-Tabelle und will sich unbedingt aus dem Keller herauskämpfen. Anfang März verpflichtete man mit dem Schweden David Aslin einen fünften Kontingentspieler, nachdem man Mitte Februar bereits die Trennung von Trainer Hannu Järvenpää vollzogen und Harry Lange zum Cheftrainer befördert hatte. Aslin ist bisher noch ohne Einsatz geblieben. Topscorer bei den Roten Teufeln ist US-Boy Cason Hohman (14 + 42) vor den Kanadiern James Arniel (22 + 25) und Kelsey Tessier (14 + 19). Ihnen folgt Anddreas Pauli (12 + 19), der allerdings aktuell verletzungsbedingt aussetzen muss. Mit Stefan Reiter und Tomas Schmidt finden sich auch zwei Ex-Tigers im Aufgebot der Gäste. Im Tor setzt man auf Vielspieler Felix Bick.

Bei den Tigers wird der Kader wohl unverändert zu den letzten Spielen sein. Bei Nicklas Mannes ist ein kleiner operativer Eingriff aufgrund seiner Verletzung erforderlich, sodass der Verteidiger etwa zwei bis drei Wochen ausfallen wird. Tyler Gron wird aller Voraussicht nach ebenfalls noch nicht zur Verfügung stehen.

