„Ein wichtiger Bestandteil unserer Offensive“ – Ravensburg Towerstars vermelden die nÃ¤chste VertragsverlÃ¤ngerung

Ravensburg. (PM Towerstars) In die Liste der Vertragsverlängerungen zur neuen Saison hat sich auch Stürmer Fabian Dietz eingereiht.

Der 25-jährige Weilheimer geht somit in seine vierte Saison in Oberschwaben.

Fabian Dietz, der in seiner bisherigen Karriere auch Erfahrungen in 71 Pflichtspielen in der PENNY DEL sammelte, hat im Ravensburger Team gleich in mehreren Bereichen seine Rolle erarbeiten können. Zum einen gilt er generell in den Zweikämpfen als unangenehmer und kantiger Gegenspieler, auch ist er sich in der stets unangenehmen Zone vor dem Tor für die sprichwörtliche Drecksarbeit nicht zu schade.

Eine ganz besondere Spezialität ist für Fabian Dietz allerdings das Überzahlspiel. Seit Jahren stellt er hier seinen ausgeprägten Torriecher unter Beweis, so auch in der vergangenen Saison. 13 seiner 18 erzielten Treffer verbuchte er in numerischer Überzahl, damit hatte er nicht unerheblichen Anteil daran, dass die Towerstars den größten Teil der Hauptrunde an der Spitze der Powerplay-Statistik standen. Obwohl Fabian Dietz einige Spiele aufgrund einer Verletzung verpasste, rangierte er am Ende der gesamten Saison auf Platz 2 der DEL2-Powerplay-Torschützenliste. Dass der Linksschütze generell stabile Scorerwerte aufs Eis bringt, runden das Profil ab. In seinen 151 bislang für die Towerstars absolvierten Pflichtspielen erzielte er 52 Tore und 41 Scorerpunkte.

„Fabian ist ein wichtiger Bestandteil unserer Offensive. Sein Einsatz ist hervorragend und er war mit dafür verantwortlich, dass das Towerstars-Powerplay auch letzte Saison in der Hauptrunde eines der besten der Liga war. Wir sind sehr froh, dass er auch in der nächsten Saison für uns auflaufen wird“, betont Marius Riedel, sportlicher Leiter der Towerstars.

„Ich kann es kaum erwarten, bis es im August wieder losgeht. Meine bisherigen drei Jahre in Ravensburg waren von tollen Erfahrungen geprägt. Natürlich wünsche ich mir, dass Team und Fans auch in der kommenden Saison eng zusammenstehen und neue Erinnerungen für den Eishockeystandort Ravensburg schaffen“, sagt Stürmer Fabian Dietz selbstbewusst.