Ein weiteres Freiburger Eigengewächs ergänzt den DEL2-Kader der Wölfe

Freiburg. (PM EHCF) Mit dem 17-jährigen Paul Bechtold können die Wölfe neben Niclas Hempel noch einen weiteren Neuzugang aus den Reihen der eigenen Nachwuchsabteilung...

Freiburg. (PM EHCF) Mit dem 17-jährigen Paul Bechtold können die Wölfe neben Niclas Hempel noch einen weiteren Neuzugang aus den Reihen der eigenen Nachwuchsabteilung präsentieren.

Der junge Stürmer durchlief sämtlich Jugendabteilungen des EHC Freiburg und konnte dabei schnell auf sich aufmerksam machen. Bereits in der Saison 2020/21 spielte der damals 15-Jährige in der Freiburger U17-Mannschaft und konnte hierbei 17 Scorerpunkte in fünf Spielen erzielen. Im darauffolgenden Jahr konnte der Angreifer seine Ausbeute noch einmal deutlich nach oben korrigieren.

Für die U17 erzielte Bechtold 69 Scorerpunkte in 13 Spielen, für die U20 29 Scorerpunkte in sieben Spielen und selbst für die 1B in der Regionalliga konnten noch einmal fünf Punkte in zehn Spielen gesammelt werden. Die abgelaufene Saison verbrachte das Eigengewächs gänzlich im U20-Nachwuchs und erzielte auch in dieser Saison 48 Scorerpunkte in neun Saisonspielen. Mit mächtig Selbstvertrauen aus dem Nachwuchs erhält Paul Bechtold nun einen DEL2-Fördervertrag und wird damit langsam an die Profimannschaft herangeführt. Mit der Verpflichtung des Stürmers stehen in der kommenden Saison sechs Spieler im DEL2-Kader, welche den Nachwuchs des EHC Freiburg durchliefen.

Peter Salmik, Sportdirektor des EHC Freiburg: „Wir freuen uns sehr, mit Paul einen weiteren Spieler aus dem eigenen Nachwuchs in der Profimannschaft integrieren zu können. Paul bekommt von uns alle Zeit, die er braucht, um sich richtig an das Seniorenhockey heranzutasten und wir geben ihm dabei die Hilfestellung, die er benötigt.“

Neuzugang Paul Bechtold: „Ich bedanke mich beim gesamten Verein für die Chance und das Vertrauen, ein Teil des Profiteams zu werden. Für mich geht ein Traum in Erfüllung und ich freue mich unheimlich, diesen Schritt mit meinem Heimatverein machen zu dürfen.“

2312 WM-Eröffnung 2027 in einem Fußballstadion? Deutschland hat den Zuschlag für die Austragung der Eishockey Weltmeisterschaft 2027 erhalten. Die Arenen in Mannheim und Düsseldorf sind die Spielorte. Sollte der DEB versuchen, ähnlich wie 2010 auf Schalke, ein "Outdoor-Eröffnungsspiel", in einer großen Fußball-Arena zu organisieren? Ja unbedingt, die Zeit ist reif dafür. Nein, das Spiel in der Schalker Arena war ein einmaliges Ereignis und sollte es auch bleiben. Mir egal, ist nicht so wichtig.