Ein weiterer StÃ¼rmer mit DEL-Erfahrung fÃ¼r den Herner EV!

Herne. (PM HEV) Der Herner EV hat Kevin Orendorz unter Vertrag genommen. Der Stürmer kommt von den Hammer Eisbären an den Gysenberg und verfügt...

Herne. (PM HEV) Der Herner EV hat Kevin Orendorz unter Vertrag genommen. Der Stürmer kommt von den Hammer Eisbären an den Gysenberg und verfügt bereits über DEL-Erfahrung bei den Krefeld Pinguinen. „Wir haben ihn schon lange auf dem Zettel“, freut sich Danny Albrecht auf die Zusammenarbeit.

Bevor Kevin Orendorz im Jahr 2018 den Weg einer beruflichen Ausbildung einschlug und gleichzeitig drei Jahre für die Hammer Eisbären spielte, kam er auf 154 DEL-Spiele für die Krefeld Pinguine (5 Tore und 20 Assists) und 50 DEL2-Partien für die Fishtown Pinguins aus Bremerhaven (7 Tore und 13 Assists).

„Ich verfolge seine Entwicklung seit Jahren. Er hat sich in Hamm zu einem richtigen Leader entwickelt und bringt Dinge mit, die uns im letzten Jahr fehlten“, spielt Danny Albrecht auf die Größe und das Körperspiel des gebürtigen Iserlohners an. Die neue Nummer 77 des HEV kam in der abgelaufenen Oberliga Nord-Saison auf 20 Tore und 42 Vorlagen in seinen 42 Partien für den abgeschlagenen Tabellenletzten aus Hamm und belegte in der Scorerliste der gesamten Liga einen starken zwölften Platz.

Der 26-Jährige freut sich auf seine Zeit am Gysenberg: „Herne ist eine Top-Adresse. Man sieht, dass sich der Standort in den letzten Jahren kontinuierlich weiterentwickelt hat“, sagt Kevin Orendorz. „Wir wollen wieder ganz oben mitspielen. Und dafür werden wir alles geben“, ist sicher der Stürmer sicher.

Maik Klingsporn wird nicht mehr für Herne auflaufen

„Wir können uns bei Klinge nur aufrichtig bedanken“, sagt Danny Albrecht. Der Verteidiger kam in einer schwierigen Zeit zurück nach Herne und trug schnell dazu bei, dass sich die Defensive wieder stabilisierte. „Er hat neben dem Eishockey noch einen Vollzeitjob betrieben und für uns immer alles reingehauen. Ein absolutes Vorbild. Wir wünschen ihm für seine sportliche und private Zukunft alles Gute“, so der HEV-Coach.