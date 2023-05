Ein weiterer Stürmer für den Sportclub Riessersee

Garmisch-Partenkirchen. (PM SCR) Nach zuletzt zwei Verteidigern in Folge kann der SC Riessersee nun einen weiteren Stürmer bekanntgeben, der seinen Vertrag unter der Alpspitze...

Garmisch-Partenkirchen. (PM SCR) Nach zuletzt zwei Verteidigern in Folge kann der SC Riessersee nun einen weiteren Stürmer bekanntgeben, der seinen Vertrag unter der Alpspitze verlängert hat.

Tobias Kircher bleibt seinem Heimatverein treu und geht somit in seine fünfte weiß-blaue Saison in Folge: „Garmisch-Partenkirchen ist mein Zuhause. Ich habe mir hier in den vergangenen Jahren einiges aufgebaut, eine Familie gegründet. Ich habe hier noch einiges vor und möchte deshalb auch nicht nochmal von hier weggehen.“, erklärt die Nummer #10 der vergangenen Saison seine Beweggründe zur Vertragsverlängerung.

Der 1.79 Meter große und 80 Kg schwere Center spielte in der vergangenen Saison seine punktbeste Spielzeit im Dress des Sportclubs – in 46 Hauptrundenspielen gelangen ihm 38 Punkte. Zudem steuerte er in sechs Playoffspielen insgesamt ein Tor und fünf Vorlagen bei. In Starnberg geboren machte er beim EC Peiting die ersten Schritte auf Schlittschuhen. Über die Jungendabteilung der Augsburger Panther landete er beim SC Riessersee. Dort wurde er mit den Weiß-Blauen bayerischer Schülermeister 2011 – 110 Punkte in 22 Spielen bescherten ihm in dieser Saison den Titel des Topscorers der Liga. Erstmalig wurde er anschließend in die U16 Nationalmannschaft eingeladen und durchlief bis zu U19 jede Nationalauswahl. Über die Jugendakademie der Adler Mannheim wechselte Kircher 2015 für eine Saison in das amerikanische Junioreneishockey. Von dort gelang ihm der Sprung zurück nach Deutschland, in die DEL zu den Fischtown Pinguins. Nach drei Jahren in Bremerhaven und bei dessen Kooperationspartnern in Heilbronn und Crimmitschau kehrte Kircher zur Saison 2019/20 zurück in seine Heimat, nach Garmisch-Partenkirchen.

Der technisch versierte Mittelstürmer bildete in der vergangenen Saison, gemeinsam mit Alexander Höller und Uli Maurer die zweite Reihe der Werdenfelser: „Tobias hat in der vergangenen Saison ein sehr gutes Jahr gespielt. Nach einer schweren Verletzung in der Saison 2020/21, bei dem seine Karriere auf dem Spiel stand, kämpfte er sich zurück und bereicherte unser Offensivspiel in der vergangenen Saison. Er fühlt sich sehr wohl bei uns und möchte nur noch in seiner Heimat Eishockey spielen. Daher freuen auch wir uns, dass er uns auch kommende Saison erhalten bleibt. Er wird auch kommende Saison eine wichtige Rolle in unserer Offensive einnehmen.“, freut sich SCR-Geschäftsführer Panagiotis Christakakis über die Vertragsverlängerung.



4225 Ex NHL-Profi und Silbermedaillengewinner Christian Ehrhoff wagt nach fünf Jahren im Eishockey-Ruhestand mit dann 41 Jahren im September ein Comeback bei seinem Herzensverein Krefeld Pinguine in der DEL2. Kann dieses Comeback wirklich gelingen? Ja, ich traue ihm das zu 100% zu. In der Kabine und als Identifikationsfigur wird er sehr helfen, sportlich auf dem Eis eher weniger. Nein, die Pause war zu lang. Das Comeback wird vorzeitig enden. Kann ich so gar nicht einschätzen.