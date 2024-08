Ein weiterer Neuzugang in Buchloe

Buchloe. (chs) Der Fahrplan für die kommende Bayernligasaison des ESV Buchloe ist da. Für die Piraten beginnt die Hauptrunde in Bayerns höchster Eishockey-Spielklasse dabei...

Buchloe. (chs) Der Fahrplan für die kommende Bayernligasaison des ESV Buchloe ist da. Für die Piraten beginnt die Hauptrunde in Bayerns höchster Eishockey-Spielklasse dabei am Sonntag den 13. Oktober mit einer echten Herkulesaufgabe.

Denn die Gennachstädter müssen zum Saisonstart gleich auswärts beim letztjährigen Vorrundenersten TSV Erding ran (18 Uhr). Das erste Heimspiel findet dann knapp eine Woche später am 18. Oktober gegen den ESC Geretsried statt (20 Uhr), ehe es zwei Tage später zum Aufsteiger und Ligarückkehrer nach Waldkraiburg geht. Neu mit an Bord ist hier auch eine weiterer junger Neuzugang, der ab sofort das Team der Freibeuter verstärken wird.

Alexander Lieske heißt die zweite Neuverpflichtung des ESVB. Der 20-Jährige kommt vom U20-Team des ESV Kaufbeuren nach Buchloe und ist nach Tim Söldner der zweite junge Angreifer, der sich für einen Wechsel ins Piraten-Lager entschieden hat. „Wir freuen uns, dass wir mit Alex einen weiteren jungen und motivierten Spieler für uns gewinnen konnten“, berichtet Co-Trainer Alexander Reichelmeir über den Neuzugang. Die Buchloer dürfen sich laut Reichelmeir dabei auf einen vielseitig einsetzbaren Allrounder freuen, der sowohl defensiv als auch offensiv einsetzbar ist. „Alex ist ein Spielertyp, der sich stets in den Dienst der Mannschaft stellt und genau solche Charaktere suchen wir. Wir sind daher froh, dass er seine erste Station im Senioren-Eishockey bei uns beginnen will.“

Dabei trifft Lieske im kommenden Winter in seinem neuen Team auf ein paar durchaus bekannte alte Weggefährten. Denn im U20-Team des ESVK hat der Stürmer bereits unter anderem mit seinen neuen Teamkollegen Felix Schurr und Benedikt Diebolder zusammengespielt.

Seine allerersten Schritte auf dem Eis machte der 20- Jährige in Viernheim bzw. im Nachwuchs bei den benachbarten Mannheim Maddogs. 2019 wechselte Lieske dann in die Nachwuchsabteilung des ESV Kaufbeuren, für die er bis zuletzt aktiv war. Nun schließt sich der Angreifer in seiner Premierensaison im Seniorenbereich also den Piraten an, die den zweiten Neuzugang an dieser Stelle herzlich willkommen heißen.

Dieser wird dann mit seiner neuen Mannschaft am 13. September auf heimischem Eis in die Testspielphase starten. Denn neben dem Spielplan der BEL-Hauptrunde stehen inzwischen auch die Termine der Vorbereitung fest. Diese beginnt an eben genannten Datum mit einem Heimspiel gegen den Allgäuer Landesligisten ERC Sonthofen. Weitere Gegner sind dann die Ligakonkurrenten Geretsried, Landsberg und der Titelaspirant TEV Miesbach. Den Abschluss bildet am 06. Oktober der Test zu Hause gegen den ESV Burgau, bei dem auch das 20-jähige Jubiläum der Stadionüberdachung in der Sparkassenarena mit einem buten Rahmenprogramm und der Präsentation aller Sparten gefeiert wird. Ausführlichere Infos dazu folgen noch in Kürze.

Der Vorbereitungsspielplan im Überblick:

So. 15.09.24 18:00 Uhr ESV Buchloe – ERC Sonthofen

Fr. 20.09.24 19:30 Uhr ESC Geretsried – ESV Buchloe

So. 17.09.24 18:00 Uhr ESV Buchloe – HC Landsberg

Fr. 27.09.24 20:00 Uhr ESV Buchloe – ESC Geretsried

So. 29.09.24 18:00 Uhr HC Landsberg – ESV Buchloe

Fr. 04.10.24 20:00 Uhr TEV Miesbach – ESV Buchloe

So. 06.10.24 18:00 Uhr ESV Buchloe – ESV Burgau

Der Spielplan der Bayernliga-Hauptrunde:

So. 13.10.24 18:00 Uhr TSV Erding – ESV Buchloe

Fr. 18.10.24 20:00 Uhr ESV Buchloe – ESC Geretsried

So. 20.10.24 17:15 Uhr EHC Waldkraiburg – ESV Buchloe

Fr. 25.10.24 20:00 Uhr EHC Klostersee – ESV Buchloe

So. 27.10.24 17:00 Uhr ESV Buchloe – TEV Miesbach

Fr. 01.11.24 20:00 Uhr ESV Buchloe – ESC Kempten

So. 03.11.24 18:00 Uhr EV Dingolfing – ESV Buchloe

Fr. 08.11.24 20:00 Uhr ERV Schweinfurt – ESV Buchloe

So. 10.11.24 17:00 Uhr ESV Buchloe – EHC Königsbrunn

Fr. 15.11.24 20:00 Uhr ESV Buchloe – EA Schongau

So. 17.11.24 16:30 Uhr TSV Peißenberg – ESV Buchloe

Fr. 22.11.24 20:00 Uhr HC Landsberg – ESV Buchloe

So. 24.11.24 17:00 Uhr ESV Buchloe – VfE Ulm/Neu-Ulm

Fr. 29.11.24 20:00 Uhr ESV Buchloe – EC Pfaffenhofen

So. 01.12.24 18:30 Uhr ERSC Amberg – ESV Buchloe

So. 08.12.24 17:00 Uhr ESV Buchloe – TSV Erding

Fr. 13.12.24 19:30 Uhr ESC Geretsried – ESV Buchloe

So. 15.12.24 17:00 Uhr ESV Buchloe – EHC Waldkraiburg

Fr. 20.12.24 20:00 Uhr ESV Buchloe – EHC Klostersee

So. 22.12.24 18:00 Uhr TEV Miesbach – ESV Buchloe

Fr. 27.12.24 19:30 Uhr ESC Kempten – ESV Buchloe

So. 29.12.24 17:00 Uhr ESV Buchloe – EV Dingolfing

Fr. 03.01.25 20:00 Uhr ESV Buchloe – ERV Schweinfurt

So. 05.01.25 18:00 Uhr EHC Königsbrunn – ESV Buchloe

Fr. 10.01.25 20:00 Uhr EA Schongau – ESV Buchloe

So. 12.01.25 17:00 Uhr ESV Buchloe – TSV Peißenberg

Fr. 17.01.25 20:00 Uhr ESV Buchloe – HC Landsberg

So. 19.01.25 18:00 Uhr VfE Ulm/Neu-Ulm – ESV Buchloe

Fr. 24.01.25 20:00 Uhr EC Pfaffenhofen – ESV Buchloe

So. 26.01.25 17:30 Uhr ESV Buchloe – ERSC Amberg

Modus der Bayernliga-Saison 2024/25:

– Fixe Playoff-Teilnehmer: Platz 1-6 nach der Hauptrunde

Die Viertelfinal-, Halbfinal-, und Final-Playoffs werden jeweils im Modus „Best of Seven“ gespielt

– Pre-Playoffs um die zwei noch fehlenden Playoff-Teilnehmer zu ermitteln: Plätze 7-10 nach der Hauptrunde

Die Pre-Playoffs werden im Modus „Best of Three“ gespielt

– Abstiegsrunde: Verlierer der Pre-Playoffs und die Plätze 11-16 nach der Hauptrunde

Die Abstiegsrunde wird in zwei Gruppen (A: Platz 11, 13, 16 + bester Verlierer der Pre-Playoffs / B: Platz 12, 14, 15 und zweitbester Verlierer der Pre-Playoffs) in einer Einfachrunde gespielt. Die beiden Gruppenletzten treffen über Kreuz dann in den Halbfinal-Playdowns im Modus „Best of Five“ aufeinander. Die jeweiligen Verlierer dieser Playdown-Runde spielen anschließend im Playdown-Finale im Modus „Best of Seven“ den sportlichen Absteiger in die Landesliga aus.