Ein weiterer Neuzugang aus Kanada – Eric Krienke wechselt an den Wurmberg

Braunlage. (PM Falken) Die Harzer Falken besetzen eine weitere Importstelle mit einem kanadischen Angreifer. Der aus Calgary, Alberta stammende Eric Krienke wechselt vom Southern...

Braunlage. (PM Falken) Die Harzer Falken besetzen eine weitere Importstelle mit einem kanadischen Angreifer.

Der aus Calgary, Alberta stammende Eric Krienke wechselt vom Southern Alberta Institut of Tech, wo er zu den Topscorern der Liga gehörte, in den Harz. Zuvor spielte der 1,93m große und 91kg schwere Krienke bei den Whitecourt Wolverines, Okotoks Oilers und Kamloops Blazers in Kanadas Top Nachwuchsligen AJHL und WHL. Der 25-jährige Linksschütze wird mit der Rückennummer #61 auflaufen.

„Mit Eric bekommen wir nicht nur körperliche Präsenz in unsere Offensive, er weiß auch wo das Tor steht. In den letzten Jahren zählte er immer zu den besten Spielern seiner Mannschaften. Dies erwarte ich auch hier von ihm, “ sagt sportlicher Leiter Jan Bönning zur Verpflichtung des Kanadiers.

“I am excited to get over to Braunlage and start the season. I am looking forward to meeting my teammates and the fans and having a great year over in Germany,“ sagt unsere neue Nummer #61 zu seinem Wechsel in den Harz.