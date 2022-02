Ein weiterer Importspieler fÃ¼r den EHC Freiburg

Freiburg. (PM EHCF) Mit dem 26-jährigen Timotej Sille haben die Wölfe einen weiteren Importspieler unter Vertrag genommen. Der großgewachsene Slowake erblickte in Bratislava das...

Freiburg. (PM EHCF) Mit dem 26-jährigen Timotej Sille haben die Wölfe einen weiteren Importspieler unter Vertrag genommen.

Der großgewachsene Slowake erblickte in Bratislava das Licht der Welt, seine Schlittschuhe schnürte in der Jugend für den Traditionsverein HK 36 Skalica.

Nach einem Abstecher in der kanadischen Québec Major Junior Hockey League, den RB Hockey Juniors und der schwedischen Hockey Ettan folgten zwei Spielzeiten in Diensten des HK Nitra in der ersten slowakischen Liga und der Wechsel nach Fehervar in die höchste österreichische Liga. Zuletzt stand der Stürmer in sein Heimatland für den HC Banska Baystrica und HC Nove Zamky auf dem Eis.

Cheftrainer Robert Hoffmann: „Timotej ist ein sehr guter Skater mit schnellen Händen. Er wird eine gewisse physische Präsenz in unser Spiel bringen und auch allumfassend für die Mannschaft eine Bereicherung sein. Wir freuen uns, ihn hier bei uns in Freiburg in dieser wichtigen Phase begrüßen zu dürfen“.

Der Sportliche Leiter Peter Salmik ergänzt: „Mit einem weiteren Importspieler können wir für etwas Entlastung im Kader sorgen, auch in Anbetracht an das straffe Restprogramm. Vor allem seine physische Komponente wird unserem Spiel guttun und uns weiter Optionen eröffnen“.

Der Neuzugang ist bereit in Freiburg eingetroffen. Sollte alle Formalitäten erfüllt sein, könnte der Angreifer bereits zum morgigen Auswärtsspiel in Heilbronn, spätestens aber am Montag in Bayreuth zur Verfügung stehen. Timotej Sille wird bei den Wölfen mit der Rückennummer 21 auflaufen.