Ein weiterer „Fuchs“ fÃ¼r die Ice Aliens!

Ratingen. (PM Ice Aliens) Mit dem 26-jährigen Leon Taraschewski können sich die Ratinger Ice Aliens die Dienste eines weiteren Spielers sichern, der zuletzt bei den Füchsen Duisburg in der Oberliga Nord zum Einsatz kam.

Mit seinem kämpferischen Einsatz konnte „Tara“ in Duisburg bei den Fans in den letzten Jahren punkten. Mit ihnen stieg er in der Saison 2021/22 in die Oberliga Nord des deutschen Eishockeys auf. Doch auch er hat eine Ratinger Vergangenheit. Leon spielte in seiner Jugend im Dress der Ice Aliens und nun zieht es ihn wieder zurück an den Sandbach, was die Ice Aliens natürlich sehr erfreut.

Er erzielte in der vergangenen Saison in 31 Partien in der Oberliga Nord ein Tor und gab drei Vorlagen. Dazu kamen insgesamt 31 Strafminuten. Nun ist er voller Erwartung auf seine neue Herausforderung und gibt Einblicke in sein Seelenleben: „Ich habe die Aliens schon immer verfolgt, da ich auch in der U-16 bereits kurzzeitig in Ratingen gespielt habe und mein Opa aus Tiefenbroich kommt. Die letzten beiden Saisons waren ein großer Erfolg, da gilt es in dieser Saison wieder anzuschließen. Ich habe richtig Bock auf die neue Saison, mit neuem Team und neuen Herausforderungen und ich freue mich, wenn es bald endlich wieder los geht.“

Leon Taraschewski wird bei den Ratinger Ice Aliens mit der Rückennummer 15 auflaufen.