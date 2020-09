Ein weiterer Champion & Topscorer fÃ¼r die Piranhas â€“ John Dunbar

Rostock. (PM Piranhas) Die Piranhas besetzen auch die zweite Kontingentstelle mit einem echten Hochkaräter. Aus der höchsten englischen Liga, von den Guildford Flames, wechselt...

Rostock. (PM Piranhas) Die Piranhas besetzen auch die zweite Kontingentstelle mit einem echten Hochkaräter. Aus der höchsten englischen Liga, von den Guildford Flames, wechselt der Topscorer John Dunbar zu den Rostock Piranhas.

Der 1991 in Calgary geborene John Dunbar spielte die vergangenen 3 Jahre in der Elite Ice Hockey League für die Guildford Flames und war der Topscorer im Team. Auch die Jahre zuvor war er stets einer der Topscorer. Der 2-fache Spieler des Jahres in der ACAC kann auch auf mehrere Titel verweisen und hat neben den zwei ACAC Meisterschaften auch die SPHL zweimal gewonnen.

Vizepräsident Christian Trems freut sich über diese Verpflichtung und sagt: „Durch die Absage der englischen Ligen haben sich für uns noch einmal neue Möglichkeiten ergeben und bei einem Spieler wie John Dunbar muss man nicht lange überlegen. Eine solche Chance bietet sich nicht jeden Tag. Zusammen mit Matthew Pistilli haben wir unsere Kontingentstellen dieses Jahr mit extrem starken Offensivspielern besetzt und freuen uns schon jetzt auf die kommenden Spiele.“

John Dunbar wird in den kommenden Tagen in Rostock erwartet und dann mit ins Training einsteigen.