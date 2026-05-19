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Ratinger Ice AliensTransfer-News

Ein weiterer Allrounder verlängert bei den Ice Aliens

19. Mai 20261 Mins read34
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Tobias Fischer - © Daniela Schmidt
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Ratingen. (PM Ice Aliens) Der 25-jährige Tobias Fischer bleibt den Ice Aliens in der kommenden Saison erhalten.

Der Allrounder kam in der vergangenen Spielzeit verletzungsbedingt nur auf 21 Partien, in denen er 3 Tore schoss und 8 Vorlagen gab (11 Punkte). Nun hofft er natürlich auf eine verletzungsfreie zweite Saison am Sandbach und wir freuen uns, dass er in Ratingen bleibt.

Cheftrainer und Sportmanager Frank Gentges lobt die Vielseitigkeit Tobis: „Tobi ist ein vielseitig einsetzbarer Spieler, der auch innerhalb eines Spiels zwischen Verteidiger und Außenstürmer wechseln kann. Dies haben wir in der letzten Saison auch öfter erfolgreich praktiziert. Leider war Tobi letzte Saison nach einem dreckigen Foul längere Zeit verletzt, ich hoffe, dass er die kommende Saison verletzungsfrei durchspielt und dem Team dann noch mehr Stabilität gibt.“

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