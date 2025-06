Ein weiter DÃ¼sseldorfer bleibt an Bord! – „Lenny Boos ist ein junger, talentierter StÃ¼rmer“

Düsseldorf. (PM DEG) Die „Düsseldorfer Woche“ bei der DEG geht weiter.

Die Rot-Gelben haben Lenny Boos mit einem neuen Vertrag ausgestattet. Das 18-jährige Stürmertalent stand bereits in der abgelaufenen Saison im Kader, kam aber größtenteils beim Kooperationspartner Moskitos Essen zum Einsatz. Nun folgte die Verlängerung um zwei weitere Spielzeiten.

DEG-Geschäftsführer Rick Amann: „Lenny Boos ist ein junger, talentierter Stürmer, der sein Potenzial in der Vor-Saison bereits angedeutet hat. Er soll sich bei der DEG in aller Ruhe weiterentwickeln und Erfahrungen sowie weitere Einsatzzeiten sammeln. Seine Vertragsverlängerung ist ein weiteres Symbol für die enge Verzahnung zwischen dem DEG Eishockey e.V., der tolle Nachwuchsarbeit leistet, und der Profimannschaft. Die neue Mannschaft wächst immer weiter zusammen!“ In der DEL2 müssen sowohl ausreichend Spieler U24 wie auch U21 im Kader sein. Dazu zählt Lenny Boos.

Boos: „Natürlich freue ich mich darüber, bei meinem Heimatverein bleiben zu können. Für die DEG in der DEL2 aufzulaufen und Teil des Neuaufbaus zu sein, ist sehr eine spannende Aufgabe. Ich bin davon überzeugt, dass Düsseldorf ein guter Ort für den nächsten sportlichen Entwicklungsschritt ist.“

Über Lenny Boos

Boos wurde am 21. November 2006 in Köln geboren. Durch seinen Vater Tino und seinen Großvater Wolfgang, beides DEG- und Eishockey-Legenden, stand er schon seit Kindesalter auf dem Eis. Seine ersten Schritte in der Laufschule machte er zwar in Hannover, doch mit sechs Jahren trat er den Puckies des DEG Eishockey e.V. bei. Von dort an arbeitete er sich durch alle Jugendmannschaften. In seiner stärksten Saison 2022/23 schaffte der Rechtsschütze 75 Zähler in nur 32 Spielen. Im Jahr darauf wurde er erstmals in die U18 Nationalmannschaft berufen. Auch dort überzeugte der damals 15-jährige mit sechs Punkten in fünf Spielen. 2024/25 erhielt er seinen ersten Profivertrag bei den Rot-Gelben. Aus seinen fünf Einsätzen resultierten ein Assist und viele neue Erfahrungen. Außerdem spielte der Stürmer in Essen und kam in 33 Spielen auf 14 Punkte. Darüber hinaus bewies er sich im Winter als 18-Jähriger bei der U20 Weltmeisterschaft und schoss sogar ein Tor. Boos wird – wie zeitweilig der Vater – bei der DEG künftig mit der Nummer 37 auflaufen.

