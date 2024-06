Ein wahrer Teamplayer bleibt ein Selber Wolf

Selb. (PM Wölfe) Genauso wichtig wie Tore und Vorlagen sind im Eishockey zu Ende gefahrene Checks und geblockte Schüsse. Daniel Schwamberger wird auch in...

Selb. (PM Wölfe) Genauso wichtig wie Tore und Vorlagen sind im Eishockey zu Ende gefahrene Checks und geblockte Schüsse.

Daniel Schwamberger wird auch in der kommenden Saison im Dress der Selber Wölfe die Tugenden Teamgeist, Einsatzwillen sowie Kampf zu 100 Prozent verkörpern und im Notfall auch mal in der Verteidigung aushelfen.

Schonungslos gegen sich selbst

Daniel Schwamberger ist ein Arbeiter. Einer, der da hingeht, wo es wehtut. Einer, der die Schüsse blockt. Einer, der dem Torwart die Sicht nimmt. Einer, der die Checks zu Ende fährt. Einer, der seinen Mitspielern Räume freimacht. Einer, der dem Gegenspieler auf die Nerven geht. Kurzum: Einfach ein wahrer Teamplayer. Für seine Eigenschaften und seinen Einsatz wird Daniel Schwamberger von seinen Teamkollegen geschätzt. Zweieinhalb Spielzeiten war der Deutsch-Tscheche nun im Wölfe-Dress schonungslos gegen sich selbst und nahm so manche Blessur in Kauf, um seinem Team zum Erfolg zu verhelfen. Und dies wird er – sehr zur Freude der Wölfe-Verantwortlichen – auch in der kommenden Saison tun. In seiner Zeit bei den Porzellanstädtern absolvierte der 29-jährige Stürmer bislang 145 Pflichtspiele, erzielte 22 Tore, steuerte 33 Vorlagen bei und war flexibel einsetzbar: So half er in der vergangenen Saison auch mal in der Verteidigung aus, um verletzungsbedingte Ausfälle in der Defensivabteilung zu kompensieren.

Durch und durch ein Wolf

Wölfe-Geschäftsführer Sven Gerike weiß zu schätzen, was er an Daniel Schwamberger hat: „Man spricht im Mannschaftssport gerne von Häuptlingen und Indianern. Natürlich werden die Häuptlinge mehr gefeiert und sind präsenter. Aber ohne die Indianer, die sich aufopfern und für das Team alles geben, würde das Ganze nicht funktionieren. Daniel ist so ein Indianer. Einer, der seine Rolle lebt, der immer alles für die Mannschaft gibt, Schüsse blockt, Checks fährt und durch und durch ein Wolf ist. Solche Charaktere brauchen wir und freuen uns deshalb, dass Schwambo auch in der kommenden Saison für unsere Farben spielen wird.“

„Ich will zu 110 Prozent bereit sein“

Daniel Schwamberger selbst ist nach ein paar Tagen Urlaub schon wieder voll auf die neue Saison fokussiert: „Ich stehe schon wieder voll im Training. Schließlich will ich zu 110 Prozent für die kommende Saison bereit sein. Und die Sommerpause ist zu lange, um aufzuhören an seiner körperlichen Fitness zu arbeiten.“ Die Tatsache, dass der Linksschütze auch kommende Saison wieder für die Porzellanstädter auflaufen wird, macht die Schinderei im Sommer leichter: „Ich bin begeistert, dass es für mich bei den Selber Wölfen weitergeht. Die Stadt, die gesamte Organisation und die besten Fans der Liga haben zwischenzeitlich einen ganz besonderen Platz in meinem Herzen.“ Und wie es sich für einen Typen wie Daniel Schwamberger gehört, schaut er bezüglich seiner Saisonziele voll aufs Team: „Ich möchte, dass das Team gewinnt. Dafür will ich mein Bestmöglichstes geben, um zusammen mit dem Team das Optimale rauszuholen.“ Zudem ist der 29-Jährige der Meinung, in der Schuld der Selber Anhänger zu stehen: „Wir schulden den Fans eine Menge für die großartige Unterstützung, die sie uns die ganze Zeit entgegenbringen. Jetzt ist es an uns, das Beste zu geben.“