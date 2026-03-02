Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Home Deutschland DEL Dresdner Eislöwen Ein Vollblut-Profi für Blau-Weiß: LeBlanc bleibt in Dresden
Dresdner EislöwenTransfer-News

Ein Vollblut-Profi für Blau-Weiß: LeBlanc bleibt in Dresden

2. März 20261 Mins read122
Share
Andrew LeBlanc - © Sportfoto-Sale (DR)
Share

Dresden. (PM Eislöwen) Die Dresdner Eislöwen können auch in der kommenden Saison auf Drew LeBlanc bauen.

Der erfahrene Center hat seinen Vertrag verlängert und wird weiterhin im blau-weißen Trikot auflaufen.

LeBlanc war zur Saison 2024/2025 nach Dresden gewechselt und hat seitdem eine wichtige Rolle im Team eingenommen. In bislang 98 Pflichtspielen erzielte der Center 17 Tore und bereitete 45 weitere Treffer vor. Der Deutsch-Amerikaner überzeugt auch durch seine professionelle Einstellung und seine Führungsqualitäten auf und neben dem Eis.

Jens Baxmann, Sportdirektor Dresdner Eislöwen: „Drew ist ein Vollblut-Profi und eine Bereicherung für unser Team. Er steht zu hundert Prozent für den Club ein und geht immer voran. Mit seiner Erfahrung und seinen Führungsqualitäten kann er gerade unsere jüngeren Spieler an die Hand nehmen. Seine ruhige Ausstrahlung sorgt in vielen Situationen für Sicherheit – auf dem Eis genauso wie in der Kabine. Wir sind sehr froh, dass er weiterhin ein Teil unserer Mannschaft bleibt.“

Drew LeBlanc: „Diese Saison tut weh, weil sie nicht dem entspricht, was wir uns vorgenommen haben. Ich weiß, dass wir den Fans einiges schuldig geblieben sind – das müssen wir klar benennen. Wir haben ihnen in dieser Spielzeit nicht viele Gründe zum Jubeln gegeben. Trotzdem sind sie immer wieder in die Arena gekommen und haben uns unterstützt. Das zeigt, wie leidenschaftlich und treu unsere Fans sind. Im Namen der gesamten Mannschaft möchte ich mich ausdrücklich für diesen großartigen Support bedanken – wir wissen das sehr zu schätzen. Für mich war die Verlängerung eine bewusste Entscheidung. Dresden ist ein toller Standort mit großartigen Fans. Auch meine Familie fühlt sich hier sehr wohl und wir sind dankbar, weiterhin Dresden unser Zuhause nennen zu dürfen. Ich möchte hier weiter vorangehen und meinen Teil dazu beitragen, dass wir in der kommenden Saison stabiler und erfolgreicher auftreten.“

Auch interessant:
Kader & Gerüchte DEL 2026/2027

Kader & Gerüchte DEL2 2026/2027

Folgt uns
696
Welches Team gewinnt in dieser Saison die DEL2 Meisterschaft?

Share
Previous post EHC Freiburg verstärkt sich kurz vor Transferschluss

Leave a comment

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Eishockey-Magazin TV

Sportfoto-Sale - die Fotodatenbank für Print- und Onlinemedien
! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!
! WICHTIG ! Auch in Zukunft: Keine +Artikel, Abo-Modelle oder Bezahlschranke! - Eishockey-Magazin.de eröffnet Kanal für freiwillige Zahlungen - Hintergrund und wie man spenden kann
Related Articles
Eispiraten CrimmitschauTransfer-News

Aus Stuttgart: Goalie Nick-Jordan Vieregge kommt am Deadline Day

Crimmitschau. (PM Eispiraten) Die Eispiraten Crimmitschau verstärken sich auf der Torhüterposition und...

By2. März 2026
Blue Devils WeidenTransfer-News

Blue Devils Weiden verpflichten Quirin Glas-Bader, Patrik Mühlberger und Dennis Miller

Weiden. (PM Blue Devils) Die Blue Devils Weiden verstärken sich für die...

By2. März 2026
EHC FreiburgTransfer-News

EHC Freiburg verstärkt sich kurz vor Transferschluss

Freiburg. (PM EHCF) Kurz vor Ende des Transferfensters verstärken sich die Wölfe...

By2. März 2026
Transfer-NewsVienna Capitals

Capitals verstärken sich mit Kevin Macierzynski und Ramón Schnetzer

Wien. (PM Capitals) Die Vienna Capitals verstärken sich für die Post-Season der...

By2. März 2026
Copyright 2025 by Eishockey-Magazin.de /Alle Rechte vorbehalten