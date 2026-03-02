Ein Vollblut-Profi für Blau-Weiß: LeBlanc bleibt in Dresden

Dresden. (PM Eislöwen) Die Dresdner Eislöwen können auch in der kommenden Saison auf Drew LeBlanc bauen.

Der erfahrene Center hat seinen Vertrag verlängert und wird weiterhin im blau-weißen Trikot auflaufen.

LeBlanc war zur Saison 2024/2025 nach Dresden gewechselt und hat seitdem eine wichtige Rolle im Team eingenommen. In bislang 98 Pflichtspielen erzielte der Center 17 Tore und bereitete 45 weitere Treffer vor. Der Deutsch-Amerikaner überzeugt auch durch seine professionelle Einstellung und seine Führungsqualitäten auf und neben dem Eis.

Jens Baxmann, Sportdirektor Dresdner Eislöwen: „Drew ist ein Vollblut-Profi und eine Bereicherung für unser Team. Er steht zu hundert Prozent für den Club ein und geht immer voran. Mit seiner Erfahrung und seinen Führungsqualitäten kann er gerade unsere jüngeren Spieler an die Hand nehmen. Seine ruhige Ausstrahlung sorgt in vielen Situationen für Sicherheit – auf dem Eis genauso wie in der Kabine. Wir sind sehr froh, dass er weiterhin ein Teil unserer Mannschaft bleibt.“

Drew LeBlanc: „Diese Saison tut weh, weil sie nicht dem entspricht, was wir uns vorgenommen haben. Ich weiß, dass wir den Fans einiges schuldig geblieben sind – das müssen wir klar benennen. Wir haben ihnen in dieser Spielzeit nicht viele Gründe zum Jubeln gegeben. Trotzdem sind sie immer wieder in die Arena gekommen und haben uns unterstützt. Das zeigt, wie leidenschaftlich und treu unsere Fans sind. Im Namen der gesamten Mannschaft möchte ich mich ausdrücklich für diesen großartigen Support bedanken – wir wissen das sehr zu schätzen. Für mich war die Verlängerung eine bewusste Entscheidung. Dresden ist ein toller Standort mit großartigen Fans. Auch meine Familie fühlt sich hier sehr wohl und wir sind dankbar, weiterhin Dresden unser Zuhause nennen zu dürfen. Ich möchte hier weiter vorangehen und meinen Teil dazu beitragen, dass wir in der kommenden Saison stabiler und erfolgreicher auftreten.“