Ein Verteidiger mit Zug nach vorn und ein weiterer Verteidiger mit DEL2-Erfahrung kommen nach Neuwied

Neuwied. (PM EHC) Der EHC Neuwied hat für die Saison 2026/27 den Verteidiger Matteas Derraugh verpflichtet.

Derraugh? Bei diesem Namen mag es beim Eishockey-Insider klingeln. Doug Derraugh, der Vater des neuen Bären, spielte in den 1990er- und 2000er-Jahren zehn Jahre in Deutschland in der DEL und 2. Liga. Unter anderem verbrachte er drei Spielzeiten bei den Berlin Capitals. In dieser Zeit erblickte Filius Matteas in der Bundeshauptstadt das Licht der Welt. Die ersten Jahre seines Lebens verbrachte er in Deutschland. Vor einem Jahr kehrte der heute 24-Jährige nach seiner erfolgreichen Zeit in nordamerikanischen College-Ligen in sein Geburtsland zurück. Für den Süd-Oberligisten Stuttgart Rebels sammelte er in 13 Partien 8 Assists. Ein ordentlicher Wert für einen Verteidiger, der auch in Nordamerika zuletzt in der NCAIII für das Lake Forrest College gut scorte.

„Ich würde meinen Spielstil so beschreiben, dass ich auf beiden Seiten des Eises meinen Beitrag leisten und mich sowohl defensiv als auch offensiv so viel wie möglich einbringen möchte“, sagt Derraugh, der „nur Gutes über Mannschaft, Verein und Fans des EHC gehört“ habe.

Der Rechtsschütze befindet sich seit geraumer Zeit in der Warteschlange, einen deutschen Pass zu erhalten. Aktuell würde er noch als Kontingentspieler zählen, aber es besteht berechtigte Hoffnung, dass sich das in nächster Zeit noch ändert. Derraugh kommt motiviert und voller Zuversicht nach Neuwied: „Meine Ziele für die neue Saison in der Oberliga sind, die erfolgreiche Tradition in Neuwied fortzuführen und als Mannschaft konkurrenzfähig zu sein.“

„Matteas hat bei seinen vergangenen Stationen bewiesen, dass er stabil in der Defensive ist, aber auch gute Akzente nach vorn setzen kann. Ich gehe davon aus, dass wir den Abgang von Ludvig Hedström mit ihm ordentlich kompensieren können“, sagt EHC-Manager Carsten Billigmann.

Seine Karriere in Zahlen

Source: Matteas Derraugh @ Elite Prospects

Bären holen Verteidiger mit DEL2-Erfahrung

Mit 24 Jahren hat Jeroen Plauschin im höherklassigen Eishockey schon einiges gesehen: Mehr als 100 Mal das Eis in der DEL2, noch häufiger in der Oberliga. „Das ist für uns als Oberliga-Rückkehrer mit unseren Möglichkeiten schon ein Transfer, der sich sehr gut sehen lassen kann. Jeroen ist ein gestandener Verteidiger. Wir freuen uns, dass er unseren Weg mitgehen möchte“, sagt Carsten Billigmann über den ersten Neuzugang des EHC Neuwied für die Saison 2026/27. Der Verteidiger wurde im Nachwuchs der Eisbären Berlin ausgebildet, verbrachte zwei Saisons bei den Selber Wölfen in der DEL2 und kann auf Engagements in der Oberliga bei den Top-Teams aus Halle, Heilbronn und Hannover zurückblicken. Von den Scorpions, mit denen Plauschin im Frühjahr das Play-off-Halbfinale erreichte, wechselt der Defensivmann jetzt zu den Bären, bei denen er auf und neben dem Eis Verantwortung übernehmen will.

Die Eishockeywelt ist klein. Hier kreuzen sich Wege, die den Erfahrungsaustausch ermöglichen. Plauschin zum Beispiel spielte unter dem ehemaligen EHC-Coach Craig Streu in Selb und gemeinsam mit Justin Polok in der Berliner Jugend. „Was mich am meisten überzeugt hat, war, dass alle von einem sehr positiven Mindset des Vereins gesprochen haben. Der stetige Wille, sich Schritt für Schritt zu verbessern und professioneller zu werden, ist etwas, was ich sehr schätze. Ich probiere ebenfalls so zu leben“, erklärt Plauschin. Auch mit Michael Jamieson und Ludvig Hedström hat sich der Neuzugang ausgetauscht.

Die Defensivarbeit gegen den Puck und eine aggressive, physische Spielweise ist das Ding des Linksschützen. „Obwohl mein offensives Spiel nicht meine Hauptverantwortung ist, hoffe es bei den Bären verbessern und ausbauen zu können“, sagt er.

Craig Streu verteilte an seinen Ex-Schützling aus Selb Vorschusslorbeeren, auf seine Einschätzung kann man sich verlassen – das weiß Manager Billigmann. Gleichzeitig erklärt Plauschin: „Craig hat sehr positiv über den Verein, die Stadt, die Fans und die Offiziellen gesprochen.“ Und, da schmunzelt der Verteidiger: „Die Kabine würde mir gut gefallen, meinte er. Vor allem, da er damals geholfen hat, sie zu bauen und einzurichten.“