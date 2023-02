Ein verbesserter HEV siegt verdient in Hamm!

Herne. (PM HEV) Der Herner Eissportverein hat das Auswärtsspiel bei den Hammer Eisbären mit 7:4 (2:2/2:1/3:1) gewonnen und den Abstand auf Rang sechs auf...

Herne. (PM HEV) Der Herner Eissportverein hat das Auswärtsspiel bei den Hammer Eisbären mit 7:4 (2:2/2:1/3:1) gewonnen und den Abstand auf Rang sechs auf vier Zähler verkürzt.

Am Sonntagabend geht es in der Hannibal-Arena um 18.30 Uhr gegen die EG Diez-Limburg weiter.

Die Miners mussten dabei kurzfristig auf Emil Lessard-Aydin verzichten, der sich einer Nasen-Operation unterziehen musste. Dafür stand unter anderem Mark Shevyrin nach langer Verletzungspause wieder im Kader und auch Chris Seto war wieder mit dabei.

Im ersten Abschnitt brachte Alexander Komov die Gäste früh in Führung, doch Gianluca Balla konnte im Nachschuss ausgleichen. Nach einem Schlagschuss von Marlon Polter stand Lars Stelzmann dann goldrichtig, um den Puck am ehemaligen Herner Sebastian Wieber vorbeizubringen. Für den Schlusspunkt des ersten Abschnitts sorgte dann Thomas Lichnovsky, dem Björn Linda das 2:2 unglücklicherweise auf die Kelle legte.

Im zweiten Drittel blieb der HEV dann aber weiter am Drücker. Erst verwertete Elvijs Biezais ein Zuspiel von Dennis Swinnen zum 2:3, wenig später schoss Marlon Polter seinem alten Teamkollegen Sebastian Wieber die Scheibe durch die Beine. Der Arbeitstag des Goalies war damit beendet. Wieber wurde von Daniel Filimonov ersetzt. Christopher Schutz traf für die Eisbären dann noch zum 3:4 und als Michal Spacek, knapp vier Minuten nach Beginn des letzten Drittels, für den Ausgleich sorgte, war die Partie wieder vollkommen offen.

Doch Herne ließ sich davon nicht beeindrucken. Christopher Seto nahm einen langen Pass von Robert Peleikis auf, wackelte Filimonov aus und sorgte für die erneute Führung der Miners, die diese dann auch nicht mehr abgeben sollten. Denis Fominych sorgte freistehend für das 4:6 und spätestens als Braylon Shmyr den siebten Treffer nachlegte war die Partie entschieden.

„Wir sind gut rausgekommen, aber im Moment mental nicht so aufgestellt, dass wir das Spiel dann auch souverän durchziehen“, begann Tobias Stolikowski sein Fazit. „Unsere dritte Reihe war heute überragend. Die Jungs haben richtig Druck auf den Gegner gemacht“, freute sich der HEV-Coach über die gute Leistung der Youngster.

Durch den Erfolg konnte seine Mannschaft den Rückstand auf Rang sechs auf vier Punkte verkürzen. Zudem hat der HEV noch drei Spiele weniger ausgetragen als die EXA IceFighters Leipzig. Am Sonntag sollen gegen die EG Diez-Limburg die nächsten Zähler her. Bully in der Hannibal-Arena am Herner Gysenberg ist um 18.30 Uhr.

Tore:

0:1 02:48 Komov (Polter/Hane)

1:1 06:07 Balla (Reichert/Tegkaev)

1:2 07:04 Stelzmann (Polter/Kirchhoff)

2:2 14:03 Lichnovsky (Trapp)

2:3 24:29 Biezais (Swinnen/Fominych)

2:4 25:56 Polter (Kirchhoff/Komov)

3:4 29:48 Schutz (Lavallee/Brothers)

4:4 43:55 Spacek (Balla/Reichert)

4:5 52:07 Seto (Peleikis)

4:6 54:27 Fominych (Biezais/Ackers)

4:7 56:36 Shmyr (Seto/Peleikis)

Strafen: 4-4

Zuschauerzahl: 977

