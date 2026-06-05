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Wipptal Broncos Weihenstephan

Ein US-Sniper für den Sturm der Broncos

5. Juni 20261 Mins read62
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Carter Randklev - © Sterzing Broncos Media PM
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Sterzing. (PM Broncos) Hoch erfreut geben die Wipptal Broncos die Verpflichtung des US-Amerikanischen Stürmers Carter Randklev bekannt.

Der 26-Jährige Angreifer wuchs in Übersee auf und spielte ab der Saison 2016/17 in der USHL für Frago Force. Dabei steigerte sich Randklev jährlich und übernahm von Jahr zu Jahr mehr die Führungsrolle innerhalb des Teams. Dies zeigen auch die Scorerpunkte der einzelnen Jahre. In der ersten Saison blieb der damals 20-Jährige noch punktelos, doch dies sollte sich schnell ändern.

In den Folgejahren verbuchte der Angreifer 9 Punkte (2 Tore, 7 Assists), 11 Punkte (3 Tore, 8 Assists) und 15 Punkte (9 Tore, 6 Assists). Im Jahr 2020 folgte dann der Wechsel in die College-Liga NCAA zur Niagara University. Auch dort zeigte der Linksschütze stetig wachsende Leistungen und entwickelte sich zu einem wahren Sniper. In der ersten Saison erzielte Carter 3 Tore (2 Assists). Ein Jahr später verdoppelte er die Anzahl der Tore auf 6. Genau dies gelang ihm 2022/23 erneut mit 13 Treffern und 11 Assists. Seine punktbeste Saison folgte dann 2023/24 mit 11 Toren und 20 Assists. 2025/26 durfte der aufstreben Stürmer dann in der ECHL auflaufen und sammelte fünf Punkte für die Wichita Thunder (16 Spiele). 2025 zog es Randklev dann erstmals nach Europa und zwar nach Norwegen. Dort spielte der Angreifer für Lorenskog in der ersten Liga und sammelte 12 Tore und 8 Assists in 44 Begegnungen.

In der kommenden Saison wird Carter Randklev somit erstmals in der Alps Hockey League an den Start gehen und wird den Wipptal Broncos eine große Hilfe im Sturm sein.

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