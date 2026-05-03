„Ein unangenehmer Gegenspieler“ wechselt von Vizemeister Kassel zu den Ravensburg Towerstars

Ravensburg. (PM Towerstars) Die Ravensburg Towerstars sichern sich mit Simon Schütz einen erfahrenen und leistungsstarken Verteidiger, der in der kommenden Saison eine zentrale Rolle im Team einnehmen soll. Der 28-Jährige wechselt vom DEL2-Vizemeister EC Kassel Huskies nach Oberschwaben.

Simon Schütz bringt nicht nur umfangreiche DEL2-Erfahrung mit, sondern auch Einsätze auf höchstem nationalem Niveau. Für den ERC Ingolstadt absolvierte er insgesamt 108 Spiele in der PENNY DEL sowie sechs Partien in der Champions Hockey League. Parallel sammelte er durch eine Förderlizenz beim ESV Kaufbeuren wertvolle Spielpraxis und entwickelte sich kontinuierlich weiter. Auch auf internationaler Ebene überzeugte Schütz früh: In den deutschen Junioren-Nationalmannschaften nahm er an fünf IIHF-Weltmeisterschaften (U17, U18, U20) teil und führte sein Team dabei unter anderem als Kapitän aufs Eis.

In der DEL2 etablierte sich Schütz endgültig als verlässlicher Leistungsträger. Für den ESV Kaufbeuren lief er ab 2021/2022 vier Spielzeiten auf und übernahm in der Saison 2024/2025 die Rolle des Teamkapitäns. Insgesamt kommt er – inklusive seines Engagements in Kassel – auf 409 DEL2-Spiele mit 180 Scorerpunkten, welche sich aus 35 Toren und 145 Assists zusammensetzen.

Besonders hervorzuheben ist seine Ausgewogenheit zwischen Offensive und Defensive: Neben seinen punktbringenden Aktionen überzeugt Schütz durch konstante Defensivarbeit. In der Saison 2025/2026 unterstrich er dies mit einem Plus-Minus-Wert von +22 und gehörte damit zu den drei besten Verteidigern der DEL2-Hauptrunde. Mit Simon Schütz gewinnen die Ravensburg Towerstars einen Verteidiger, der sowohl spielerische Qualität als auch Führungsstärke mitbringt – und damit beste Voraussetzungen hat, eine Schlüsselrolle im Team einzunehmen.

„Ich freue mich schon sehr ein Teil der Towerstars-Familie zu werden und auch auf viele erfolgreiche Spiele. Ein Grund für meine Entscheidung war, näher an meiner Wahlheimat im Allgäu zu sein. Meine Frau und ich fühlen uns in den Bergen einfach wohl – und der Bodensee liegt ja praktisch vor der Tür. Außerdem wurde bereits nach den ersten Gesprächen mit den Towerstars klar, dass der Verein und ich gut zusammenpassen“, sagt Simon Schütz.

Aus sportlicher Sicht hat der Defender selbstbewusste Ziele: „Ich möchte persönlich sowohl defensiv als auch offensiv wieder mein volles Potenzial ausschöpfen, als Führungsspieler vorangehen und gemeinsam mit dem Team erfolgreich sein. Ziel ist es natürlich, mit den Towerstars Spaß auf dem Eis haben und eine möglichst lange und erfolgreiche Saison zu spielen“, betont der zweite Neuzugang des Teams zur neuen Saison.

Marius Riedel, Sportlicher Leiter der Towerstars, sagt zum Wechsel von Simon Schütz nach Ravensburg: „Ich freue mich sehr, dass wir Simon in der nächsten Saison im Towerstars Trikot sehen. Er ist ein unangenehmer Gegenspieler und bringt neben seiner Dynamik und Härte auch weitere Führungsqualitäten in unsere Mannschaft. Ich bin davon überzeugt, dass er unser Team bereichern wird und freue mich, dass wir die Verpflichtung realisieren konnten.“

Die Karriere von Simon Schütz in Zahlen

Source: Simon Schütz @ Elite Prospects