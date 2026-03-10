Ein Trio verlängert beim SC Langenthal

Langenthal. (PM SCL) Der SC Langenthal freut sich, die Vertragsverlängerungen von Louis Kurt (22), Nicolas Jobin (23) und Michael Thomas (28) bekanntzugeben.

Kurt und Jobin bleiben dem SCL für weitere zwei Jahre erhalten, während Thomas einen Vertrag für ein weiteres Jahr mit Option auf eine zusätzliche Saison unterzeichnet hat.

Torhüter Louis Kurt bestreitet aktuell seine dritte Saison für den SC Langenthal. Der Emmentaler entwickelte sich in dieser Zeit zu einem wichtigen Bestandteil auf und neben dem Eis. Zudem überzeugt Louis mit konstant guten Leistungen und gehört damit zu den besten Torhütern der Liga.

Auch Stürmer Nicolas Jobin gehört seit dem Neubeginn in der MyHockey League zum Team. Seither entwickelte sich der Seeländer zu einem konstanten Skorer und steigerte seine Punkteausbeute kontinuierlich. Zudem bringt der technisch versierte Flügelstürmer ein wertvolles physisches Element ins Spiel.

Verteidiger Michael Thomas wechselte auf die laufende Saison hin vom EHC Arosa zum SC Langenthal. Der schweizerisch-amerikanische Doppelbürger erwies sich sofort als die gewünschte Verstärkung und überzeugt mit seiner intelligenten und effizienten Spielweise. In der Defensive agiert er souverän und setzt auch offensiv immer wieder Akzente.

Mit den Vertragsverlängerungen setzt der SC Langenthal ein Zeichen für Kontinuität und vertraut weiterhin auf bewährte Kräfte im Kader.